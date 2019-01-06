"Страшный раскол": как пропагандистские СМИ России отреагировали на подписание Томоса

Российские средства массовой информации отреагировали на подписание Томоса об автокефалии Православной церкви Украины: назвали новую церковную структуру Украины раскольниками и отметили, что последствия будут катастрофическими. Пропагандистская машина работает без остановки, на новостных каналах большинство телевизионных программ посвящены именно Украинской православной церкви.

Кремлевские пропагандисты начали готовиться ко дню подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины заранее. Уже с начала 2019 года российский зритель смог увидеть на экранах, что же происходит в Украине.

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Промывать мозги российских зрителей пропагандисты начали серией документальных фильмов о православной церкви. Чуть ли не каждый час в эфире канала "Россия 24" выходил фильм или спецрепортаж, посвященный русскому православию и "страшному расколу". И этот якобы раскол переживают не только православные, но и мусульмане в далеком Узбекистане.



Российские СМИ транслируют спецрепортажи и фильмы о "страшном расколе"

А вот в самой Украине, если верить пропагандистам, у Московского патриархата отбирают церкви, а над духовенством и верующими оказывают расправы. Российские журналисты транслировали интервью со священниками РПЦ и показывали множество инфографик, в которых рассказывают о славной Русской православной церкови.

Константинопольский патриарх очень обиделся на русскую церковь за то, что она не приняла участие в Критском соборе в 2016 году,

– убеждены в российских СМИ.

И кроме запугивания своих верующих расколом, Кремль взялся еще и угрожать Украине. Священнослужители РПЦ неоднократно повторяли, что последствия будут катастрофическими, а представитель Путина Дмитрий Песков вообще заявлял, что Россия собирается защищать интересы православных, как уже защищает русскоязычных.

Угрожают русские и Вселенскому патриарху Варфоломею. Говорят, за то, что предоставил томос Украине, его ждет страшный суд. Однако ни запугиванием, ни ложью, на решения Вселенского патриархата повлиять не удалось. Томос Украина таки получила.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как создавали Православную церковь в Украине?​9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

Напомним, в субботу, 5 января, в 12:40 Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле. Перед подписанием текст Томоса был зачитан на греческом языке с амвона. 6 января Вселенский патриарх предоставил Украине Томос об автокефалии.