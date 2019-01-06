"Страшний розкол": як пропагандистські ЗМІ Росії відреагували на підписання Томосу

Російські засоби масової інформації відреагували на підписання Томосу про автокефалію Православної церкви України: назвали нову церковну структуру України розкольниками та наголосили, що наслідки будуть катастрофічними. Пропагандистська машина працює безупину, на новинних каналах більшість телевізійних програм присвячені саме Українській православній церкві.

Кремлівські пропагандисти почали готуватися до дня підписання Томосу про автокефалію Православної церкви України заздалегідь. Вже з початку 2019 року російський глядач зміг побачити на екранах, що ж відбувається в Україні.

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Промивати мізки російських глядачів пропагандисти почали серією документальних фільмів про православну церкву. Ледь не щогодини в ефірі каналу "Росія 24" виходив фільм або спецрепортаж, присвячений російському православ'ю та "страшному розколу". І цей нібито розкол переживають не лише православні, а й мусульмани в далекому Узбекистані.



Російські ЗМІ транслюють спецрепортажі та фільми про "страшний розкол"

А от в самій Україні, якщо вірити пропагандистам, у Московського патріархату відбирають церкви, а над духовенством та вірянами чинять розправи. Російські журналісти транслювали інтерв'ю зі священиками РПЦ та показували безліч інфографік, в яких розповідають про славетну Російську православну церкву.

Константинопольський патріарх дуже образився на російську церкву через те, що вона не взяла участь в Критському соборі у 2016 році,

– переконані у російських ЗМІ.

Та крім залякування своїх віруючих розколом, Кремль взявся ще й погрожувати Україні. Священнослужителі РПЦ неодноразово повторювали, що наслідки будуть катастрофічними, а речник Путіна Дмитро Пєсков взагалі заявляв, що Росія збирається захищати інтереси православних, як вже захищає російськомовних.

Погрожують росіяни й Вселенському патріарху Варфоломію. Кажуть, за те, що надав томос Україні, його чекає страшний суд. Проте ані залякуванням, ані брехнею, на рішення Вселенського патріархату вплинути не вдалося. Томос Україна таки отримала.

Що таке Томос? Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

Нагадаємо, в суботу, 5 січня, о 12:40 Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі. Перед підписанням текст Томосу було зачитано грецькою мовою з амвону. 6 січня Вселенський патріарх надав Україні Томос про автокефалію.