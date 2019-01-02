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      Чому створення Православної церкви України болісно б'є по Росії: пояснення експерта

      1760 Читать новость на русском
      Створення Православної церкви України є болісним для Росії
      Створення Православної церкви України є болісним для Росії / Фото з відкритих джерел

      Створення єдиної Православної церкви України є дуже болісним для Росії. Російська православна церква втратить свої позиції у світі після того, як значна частина її вірян почне переходити до новоствореної церкви.

      Про це розповів директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі "Прямого".

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      Тема створення Православної церкви України для Росії болісна з дуже простої причини. Чим потужнішою стає Православна церква України, тим менш потужнішою стає Російська православна церква,
      – зауважив експерт.

      Він пояснив, що Українська та російська православні церкви поєднані між собою "як дві судини". Тому, перехід вірян з Московського патріархату до новоствореної церкви України буде лише ослаблювати позиції РПЦ у світі.

      "І перетікання, яке, я думаю, буде після 6 січня більш інтенсивним, перетікання релігійне громад – воно буде послабляти позиції РПЦ не тільки в Україні, а й у світовому православ'ї в цілому", – пояснив Магда.

      Нагадаємо, 20 грудня Верховна Рада підтримала проект закону, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російська православна церква в Україні. Раніше у зв'язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, де ухвалили рішення, що на Соборі об'єдналися "дві неканонічні структури", тому для "Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення".

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, і було ухвалено дозвіл Україні на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України РПЦ УПЦ МП Релігія Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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