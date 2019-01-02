Почему создание Православной церкви Украины болезненно бьет по России: объяснение эксперта

Создание единой Православной церкви Украины очень болезненно для России. Русская православная церковь потеряет свои позиции в мире после того, как значительная часть ее верующих начнет переходить к новосозданной церкви.

Об этом рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире "Прямого".

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Тема создания Православной церкви Украины для России мучительная по очень простой причине. Чем мощнее становится Православная церковь Украины, тем менее мощной становится Русская православная церковь,

– отметил эксперт.

Он объяснил, что Украинская и российская православные церкви связаны между собой "как два сосуда". Поэтому, переход верующих из Московского патриархата во вновь церкви Украины будет только ослаблять позиции РПЦ в мире.

"И перетекание, которое, я думаю, будет после 6 января более интенсивным, перетекание религиозное общин – оно будет ослаблять позиции РПЦ не только в Украине, но и в мировом православии в целом", – объяснил Магда.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада поддержала проект закона, который предусматривает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь в Украине. Ранее в связи с Объединяющим собором в Киеве, по итогам которого было образовано единое Православную церковь Украины, представители бывшего Московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, где приняли решение, что на Соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".

Как создавали единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, и было принято разрешение Украине на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщалось ранее.