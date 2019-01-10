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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
      Олексій Чибісов

      Що буде із попами РПЦ та агентурою ФСБ у рясах

      607
      Яке майбутнє у служителів РПЦ
      Яке майбутнє у служителів РПЦ

      6 січня сталася визначна історична як для України в цілому, так і для російсько-української війни подія. Православна церква отримала Томос, РПЦ стала офіційно неканонічною та втратила останній важель впливу на вірян на нашій землі.

      Але при цьому в Україні були й залишаються мільйони адептів "секти Гундяєва", які нікуди не дінуться. До того ж залишаться стійкими і сама віра у РПЦ та "неканонічність" ПЦУ. Принаймні, серед напівватних та ватних громадян. А це означає лише одне: найголовніша боротьба  за розуми людей  ще попереду.

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      Якщо ви вважаєте, що після визнання нашої церкви всю агентуру РФ у рясах було знищено, глибоко помиляєтесь. Звісно, жарт про те, що всі священики колишньої УПЦ МП мають забрати особисті справи у ФСБ та надати їх до СБУ, інакше їх позбавлять агентських виплат, має під собою певну основу.

      Але ж, будемо чесними: більшість служителів російської церкви надто нагодовані окупантами, аби залишити поле бою за мізки українців просто так. Чимало попів просто перейдуть до ПЦУ, перевзуються на ходу та законсервуються, залишивши при цьому всі контакти із російськими спецслужбами. І посадити їх буде важко, адже будь-які новини про затримання священика нової автокефальної церкви нанесуть політичну шкоду всьому проекту.

      Через це, мабуть, єдине, що світить попам-зрадникам  профілактичне спілкування із СБУшниками.

      Що ж стосується боротьби за православні святині, росіяни навряд чи зможуть якось серйозно протидіяти цілком законним вимогам Києва, але ж і вигнати їх буде надто складно.

      Так, договори про аренду Лавр припинять, але що далі? Новинські, Онуфрії та інші православні мракобіси із легкістю заженуть до соборів тисячі озлоблених берсерків, і як їх звідти витурити? За допомогою "Альфи", штурму силами Нацгвардії чи блокадою перевозки продуктів, щоб вони там всі з голоду повмирали?

      Силоміць питання не вирішиш аж ніяк, а ротацію "протестуючих" можна забезпечити дуже просто. Бажаючих як за гроші, так і безкоштовно постояти на колінах день-другий заради примарного раю в РПЦ знайдуть чимало.

      Саме питання фактичного вигнання російських агентів з храмів і є одним з найсерйозніших для України. І як його вирішити, ані в ПЦУ, ані в СБУ, ані в адміністрації президента, поки що не знають. А от терористи плани стримання осад вже давно розробили. І готові до дій у будь-який час. То ж перемога над сектою РПЦ поки що зовсім не остаточна.

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Публікації Новини України Новини політики УПЦ МП РПЦ
      Джерело: 24 Канал
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