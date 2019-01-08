Одна з європейських церков запустила процедуру визнання Православної церкви України

Елладська православна церква (частина ширшої Грецької православної церкви) готується визнати новостворену Православну церкву України.

Про це повідомили на грецькому ресурсі Оrthodoxia.info.

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Відповідне рішення ухвалили на Священному Синоді Ієрархії, який є вищим керівним органом Грецької церкви, 8 січня.

Далі справу має розглянути архієрейський собор, який остаточно визначиться з реакцією на листи Вселенського патріарха Варфоломія і очільника Московського патріархату Кирила.

Зазначається, що собор Елладської церкви може відбутися у лютому.

Що таке Елладська церква? Елладська православна церква – автокефальна помісна православна церква, яка має статус державної у Греції. Вона посідає 11-те місце у диптиху автокефальних помісних церков. Предстоятелем Елладської православної церкви є Ієронім ІІ (Ліапіс). Його офіційний титул — Блаженнійший архієпископ Афінський та всієї Еллади.

Нагадаємо, на Різдво, 7 січня, Президент України Петро Порошенко закликав всі помісні православні церкви визнати Православну Церкву України. Відповідне звернення глава держави зробив під час своєї промови після Різдвяної літургії в Софії Київській.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Предстоятелем Православної церкви України став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор.



6 січня 2019 року Православна церква України отримала Томос про автокефалію.

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