14:35
7 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кремлівські шпілі-вілі. Псевдо добрі друзі
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 січня
      Вєсті.UA. Жир: Найвеличніший шоумен Онуфрій. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:42, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      "Святіша Церква України": Порошенко закликав світ визнати ПЦУ

      459 Читать новость на русском
      Різдвяна божественна літургія у Софії Київській
      Різдвяна божественна літургія у Софії Київській / фото з соцмереж

      Президент України Петро Порошенко закликає всі помісні православні церкви визнати Православну Церкву України.

      Відповідне звернення глава держави зробив під час своєї промови після Різдвяної літургії в Софії Київській.

      Читайте також: Епіфаній розпочав різдвяну літургію у Софійському соборі: фото та відео

      Ми закликаємо всі світові православні церкви визнавати її (ПЦУ – 24 канал) як сестру, згадувати під іменем "Святіша Церква України" як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ,
      – зазначив президент.

      За його словами, українську церкву врешті вдалося "визволили з московської неволі, і вона рівна між рівними увійшла в родину, яка тепер складається з 15 незалежних помісних православних церков".

      "Отримання автокефалії стало можливо зусиллями не лише мене, грішного, і моєї команди, зусиллями не лише наших ієрархів церков, які продемонстрували єдність, це стало можливим зусиллями десятків мільйонів українців, які в Україні і по всьому світу молилися багато поколінь, щоб Господь нам подав незалежну автокефальну церкву", – сказав він.

      Окрім цього, Порошенко пригадав, що слово "Томос" не просто увійшло до української мови, а стало у країні словом року.

      Нагадаємо, 7 січня предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів святкову божественну літургію в соборі Святої Софії в Києві. Під час неї для українців був представлений документ про автокефалію новоствореної української церкви – Томос.

      Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      Україна отримала Томос: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Томос Православна церква України Релігія Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Традиції та звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      сьогодні , 13:46 Традиції та звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      Ірина Полицька 9063
      Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
      сьогодні , 12:02 Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
      18998
      Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      сьогодні , 10:01 Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      126818
      Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю
      сьогодні , 09:01 Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 621
      Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      6 січня , 22:00 Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2970
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      МВФ готовий направити місію в Україну
       26 лютого 2014 , 08:38 3
      Вакарчук зворушливо привітав українців із Днем Захисника
      14 жовтня 2017 , 21:40
      Юнацька збірна України перемогла Бельгію
       27 вересня 2018 , 21:48
      Державне бюро розслідувань придбало Renault Duster на 15 мільйонів
       24 грудня 2018 , 17:17
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук