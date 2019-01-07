"Святіша Церква України": Порошенко закликав світ визнати ПЦУ

Президент України Петро Порошенко закликає всі помісні православні церкви визнати Православну Церкву України.

Відповідне звернення глава держави зробив під час своєї промови після Різдвяної літургії в Софії Київській.

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Ми закликаємо всі світові православні церкви визнавати її (ПЦУ – 24 канал) як сестру, згадувати під іменем "Святіша Церква України" як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ,

– зазначив президент.

За його словами, українську церкву врешті вдалося "визволили з московської неволі, і вона рівна між рівними увійшла в родину, яка тепер складається з 15 незалежних помісних православних церков".

Серце Києва – Свята Софія. І її тисячолітні стіни дочекалися на подію, про яку мріяло не одне покоління. Тепер перша після Томосу служба відбувається саме тут, під покровом Богородиці Оранти – Нерушимої Стіни, яка довгі століття берегла цей собор, Київ і всю Україну pic.twitter.com/4fsxmLEZEi — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 января 2019 г.

"Отримання автокефалії стало можливо зусиллями не лише мене, грішного, і моєї команди, зусиллями не лише наших ієрархів церков, які продемонстрували єдність, це стало можливим зусиллями десятків мільйонів українців, які в Україні і по всьому світу молилися багато поколінь, щоб Господь нам подав незалежну автокефальну церкву", – сказав він.

Окрім цього, Порошенко пригадав, що слово "Томос" не просто увійшло до української мови, а стало у країні словом року.

Слово «томос» не просто увійшло до української мови. Воно стало словом року. Цей факт є надзвичайно красномовним. Адже мову творить народ, і він вводить в обіг лише важливі терміни. Томос додався до таких неологізмів, як Євромайдан, кіборг, безвіз… Це все частина нашої історії — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 января 2019 г.

Нагадаємо, 7 січня предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів святкову божественну літургію в соборі Святої Софії в Києві. Під час неї для українців був представлений документ про автокефалію новоствореної української церкви – Томос.

Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

Україна отримала Томос: дивіться відео