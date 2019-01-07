В Україні визначилися із найпопулярнішим словом у 2018 році: деталі

Словом 2018 року в Україні став іменник "томос". Донедавна воно було відоме лише вузькому колу посвячених у релігійну термінологію людей.

Про це повідомили у прес-службі "Мислова".

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Так, у повідомленні зазначається, що слово є символом утворення в Україні автокефальної помісної церкви та подальшого відходу від ідеологічного впливу Москви.



Грецьке слово "томос" донедавна було відоме лише вузькому колу посвячених у релігійну термінологію людей, а найбільший суспільний інтерес воно викликало якраз у 2018 році.

У публічному вітчизняному просторі воно з’явилось у квітні 2018 року.

Саме тоді президент Петро Порошенко попросив парламент підтримати його звернення до Вселенського патріарха щодо надання Томосу про Українську помісну автокефальну церкву. Відтоді інтерес до цього слова з боку українських медіа та суспільства лише зростав, і у грудні українці назвали об’єднання церкви та надання Томосу головною політичною подією року, що минув,

– мовиться у поясненні.

Додамо, що іншими претендентами на звання слова року були: "євробляхи", "безкарність", "агресія", "воєнний стан" і "новічок".

Що відомо про словник "Мислово"? Він вибирає слово року вже вшосте. Словом року-2013, приміром, став "євромайдан", 2014 – "кіборги", 2015 – "блокада", 2016 – "корупція", 2017 – "безвіз".

Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.