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      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
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      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      В Україні визначилися із найпопулярнішим словом у 2018 році: деталі

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      Україна визначилася зі словом 2018 року
      Україна визначилася зі словом 2018 року / Ілюстративне фото

      Словом 2018 року в Україні став іменник "томос". Донедавна воно було відоме лише вузькому колу посвячених у релігійну термінологію людей.

      Про це повідомили у прес-службі "Мислова".

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      Так, у повідомленні зазначається, що слово є символом утворення в Україні автокефальної помісної церкви та подальшого відходу від ідеологічного впливу Москви.

      Грецьке слово "томос" донедавна було відоме лише вузькому колу посвячених у релігійну термінологію людей, а найбільший суспільний інтерес воно викликало якраз у 2018 році.

      У публічному вітчизняному просторі воно з’явилось у квітні 2018 року.

      Саме тоді президент Петро Порошенко попросив парламент підтримати його звернення до Вселенського патріарха щодо надання Томосу про Українську помісну автокефальну церкву. Відтоді інтерес до цього слова з боку українських медіа та суспільства лише зростав, і у грудні українці назвали об’єднання церкви та надання Томосу головною політичною подією року, що минув,
      – мовиться у поясненні.

      Додамо, що іншими претендентами на звання слова року були: "євробляхи", "безкарність", "агресія", "воєнний стан" і "новічок". 

      Що відомо про словник "Мислово"? Він вибирає слово року вже вшосте. Словом року-2013, приміром, став "євромайдан", 2014 – "кіборги", 2015 – "блокада", 2016 – "корупція", 2017 – "безвіз".

      Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Теги: Новини України Томос мовне питання Новини культури
      Джерело: 24 Канал
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