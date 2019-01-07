В Украине определились с самым популярным словом в 2018 году: детали

Словом 2018 года в Украине сталj существительное "томос". До недавнего времени оно было известно лишь узкому кругу посвященных в религиозную терминологию людей.

Об этом сообщили в пресс-службе "Мыслова".

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Так, в сообщении отмечается, что слово является символом образования в Украине автокефальной поместной церкви и дальнейшего ухода от идеологического влияния Москвы.

Греческое слово "томос" до недавнего времени было известно лишь узкому кругу посвященных в религиозную терминологию людей, а наибольший общественный интерес он вызвал как раз в 2018 году.

В публичном отечественном пространстве оно появилось в апреле 2018 года.

Именно тогда президент Петр Порошенко попросил парламент поддержать его обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об Украинский поместной автокефальной церкви. С тех пор интерес к этому слову со стороны украинских медиа и общества только рос, и в декабре украинцы назвали объединение церкви и предоставление томоса главным политическим событием ушедшего года,

– говорится в пояснении.

Добавим, что другими претендентами на звание слова года были: "евробляхи", "безнаказанность", "агрессия", "военное положение" и "новичок".

Что известно о словаре "Мислово"?​Он выбирает слово года уже в шестой раз. Словом года-2013, к примеру, стал "евромайдан", 2014 – "киборги", 2015 – "блокада", 2016 – "коррупция", 2017 – "безвиз".

Что такое Томос?Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.