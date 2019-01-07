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      В Украине определились с самым популярным словом в 2018 году: детали

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      Украина определилась со словом 2018 года
      Украина определилась со словом 2018 года / Иллюстративное фото

      Словом 2018 года в Украине сталj существительное "томос". До недавнего времени оно было известно лишь узкому кругу посвященных в религиозную терминологию людей.

      Об этом сообщили в пресс-службе "Мыслова".

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      Так, в сообщении отмечается, что слово является символом образования в Украине автокефальной поместной церкви и дальнейшего ухода от идеологического влияния Москвы.

      Греческое слово "томос" до недавнего времени было известно лишь узкому кругу посвященных в религиозную терминологию людей, а наибольший общественный интерес он вызвал как раз в 2018 году.

      В публичном отечественном пространстве оно появилось в апреле 2018 года.

      Именно тогда президент Петр Порошенко попросил парламент поддержать его обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об Украинский поместной автокефальной церкви. С тех пор интерес к этому слову со стороны украинских медиа и общества только рос, и в декабре украинцы назвали объединение церкви и предоставление томоса главным политическим событием ушедшего года,
      – говорится в пояснении.

      Добавим, что другими претендентами на звание слова года были: "евробляхи", "безнаказанность", "агрессия", "военное положение" и "новичок".

      Что известно о словаре "Мислово"?​Он выбирает слово года уже в шестой раз. Словом года-2013, к примеру, стал "евромайдан", 2014 – "киборги", 2015 "блокада", 2016 "коррупция", 2017 "безвиз".

      Что такое Томос?Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Теги: Новости Украины Томос Новости культуры языковый вопрос
      Источник: 24 Канал
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