Выбрано слово 2018 года по версии Оксфордского словаря

Словом года по версии Оксфордского словаря английского языка стало прилагательное "токсичный" (toxic)

Об этом сообщает сайт словарь.

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Интересно, что в 2018 году количество просмотров страницы, где указано значение слова "токсичный", увеличилось на 45%. Оно использовалось в прямом и в переносном смысле.

Стоит добавить, что выражение "токсичные химикаты" стало популярным еще и в связи с делом об отравлении бывшего полковника Главного расследовательского управления России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, большой популярностью в течение года пользовались выражение "токсическая маскулинность" на фоне скандалов о сексуальных домогательствах.

Происхождение слова "токсичный"Само слово пришло в английский язык из латыни в XVII веке. Латынь, в свою очередь, позаимствовала слово из греческого языка, где оно означало "смертельный яд", используемый при изготовлении стрел.