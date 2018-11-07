00:57
8 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
      Вєсті Кремля
      22:06, 7 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, 7 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, 7 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Уже не fake news: известно, какое слово стало словом года 2018

      65 Читати новину українською
      Одноразовый – стало словом года 2018
      Одноразовый – стало словом года 2018 / Getty images

      Составители словаря английского языка Collins English Dictionary традиционно определили слово года.

      Словом 2018 года стало слово "одноразовый" (single-use), говорится на сайте словаря.

      Читайте также: Топ-6 популярных продуктов, которые серьезно вредят среде

      Одноразовый – термин, описывающий предметы, бесконтрольное распространение которых наносит вред окружающей среде и влияет на пищевую цепочку,
      – указано в сообщении.

      Как отмечают составители, в течение последних 5 лет использование этого слова выросло в 4 раза. Его применяют преимущественно для обозначения пластиковых товаров, которые выбрасывают после однократного использования.

      В короткий список претендентов на звание слова 2018 года вошли также "MeToo", "gaslight" и "vegan".

      В 2017-м словом года составители Collins English Dictionary сочли словосочетание "fake news", которое любит часто употреблять президент США Дональд Трамп.

      Теги: Великобритания Экология
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 7 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 7 ноября
      сегодня , 00:19 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 7 ноября
      Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы
      7 ноября , 23:00 Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы
      Іван Яковина
      Главные новости 7 ноября: выборы в США, похороны Гандзюк и протесты "евробляхаров"
      7 ноября , 22:49 Главные новости 7 ноября: выборы в США, похороны Гандзюк и протесты "евробляхаров"
      Триумф евробляхеров, или День жулика в Украине
      7 ноября , 22:00 Триумф евробляхеров, или День жулика в Украине
      Блог Соцмережі
      Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
      7 ноября , 21:32 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
      Анастасія Можаровська
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Европарламент запустил введение санкций против Польши
       2 марта , 11:46
      Снег парализовал движение в Польше и Болгарии
       15 марта 2013 , 19:15
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук