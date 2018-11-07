Уже не fake news: известно, какое слово стало словом года 2018

Составители словаря английского языка Collins English Dictionary традиционно определили слово года.

Словом 2018 года стало слово "одноразовый" (single-use), говорится на сайте словаря.

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Одноразовый – термин, описывающий предметы, бесконтрольное распространение которых наносит вред окружающей среде и влияет на пищевую цепочку,

– указано в сообщении.

Как отмечают составители, в течение последних 5 лет использование этого слова выросло в 4 раза. Его применяют преимущественно для обозначения пластиковых товаров, которые выбрасывают после однократного использования.

В короткий список претендентов на звание слова 2018 года вошли также "MeToo", "gaslight" и "vegan".

В 2017-м словом года составители Collins English Dictionary сочли словосочетание "fake news", которое любит часто употреблять президент США Дональд Трамп.