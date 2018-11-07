Вже не fake news: відомо, яке слово стало словом року 2018

Упорядники словника англійської мови Collins English Dictionary традиційно визначили слово року.

Словом 2018 року стало слово "одноразовий" (single-use), йдеться на сайті словника.

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Одноразовий – термін, що описує предмети, безконтрольне поширення яких завдає шкоди навколишньому середовищу і впливає на харчовий ланцюжок,

– зазначено у повідомленні.

Як зазначають упорядники, впродовж останніх 5 років використання цього слова зросло у 4 рази. Його застосовують переважно для позначення пластикових товарів, які викидають після одноразового використання.

У короткий список претендентів на звання слова 2018 року увійшли також "MeToo", "gaslight" і "vegan".

У 2017-му словом року упорядники Collins English Dictionary визнали словосполучення "fake news", яке полюбляє часто вживати президент США Дональд Трамп.