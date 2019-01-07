"Святейшая Церковь Украины" Порошенко призвал мир признать ПЦУ
Президент Украины Петр Порошенко призывает все поместные православные церкви признать Православную Церковь Украины.
Соответствующее обращение глава государства сделал во время своей речи после Рождественской литургии в Софии Киевской.
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Мы призываем все мировые православные церкви признавать ее (ПЦУ – 24 канал) как сестру, вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины", имеющую своей кафедрой исторический город Киев,
– отметил президент.
По его словам, украинскую церковь наконец удалось "освободить из московской неволи, и она равная между равными вошла в семью, которая теперь состоит из 15 независимых поместных православных церквей".
"Получение автокефалии стало возможно усилиями не только меня, грешного, и моей команды, усилиями не только наших иерархов церквей, которые продемонстрировали единство, это стало возможным усилиями десятков миллионов украинцев, которые в Украине и по всему миру молились многие поколения, чтобы Господь нам дал независимую автокефальную церковь", – сказал он.
Кроме этого, Порошенко вспомнил, что слово "Томос" не просто вошло в украинский язык, а стало в стране словом года.
Напомним, 7 декабря предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел праздничную божественную литургию в соборе Святой Софии в Киеве. Во время нее для украинцев был представлен документ об автокефалии новосозданной украинской церкви – Томос.
Что такое Томос?Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.
Как создавали Православную церковь в Украине?
9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.
15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.
Украина получила Томос: смотрите видео