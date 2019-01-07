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      "Святейшая Церковь Украины" Порошенко призвал мир признать ПЦУ

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      Рождественская божественная литургия в Софии Киевской
      Рождественская божественная литургия в Софии Киевской / Фото из соцсетей

      Президент Украины Петр Порошенко призывает все поместные православные церкви признать Православную Церковь Украины.

      Соответствующее обращение глава государства сделал во время своей речи после Рождественской литургии в Софии Киевской.

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      Мы призываем все мировые православные церкви признавать ее (ПЦУ – 24 канал) как сестру, вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины", имеющую своей кафедрой исторический город Киев,
      отметил президент.

      По его словам, украинскую церковь наконец удалось "освободить из московской неволи, и она равная между равными вошла в семью, которая теперь состоит из 15 независимых поместных православных церквей".

      "Получение автокефалии стало возможно усилиями не только меня, грешного, и моей команды, усилиями не только наших иерархов церквей, которые продемонстрировали единство, это стало возможным усилиями десятков миллионов украинцев, которые в Украине и по всему миру молились многие поколения, чтобы Господь нам дал независимую автокефальную церковь", – сказал он.

      Кроме этого, Порошенко вспомнил, что слово "Томос" не просто вошло в украинский язык, а стало в стране словом года.

      Напомним, 7 декабря предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел праздничную божественную литургию в соборе Святой Софии в Киеве. Во время нее для украинцев был представлен документ об автокефалии новосозданной украинской церкви – Томос.

      Что такое Томос?Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как создавали Православную церковь в Украине?​
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      Украина получила Томос: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Религия Православная церковь Украины Томос Новости политики Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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