Одна из европейских церквей запустила процедуру признания Православной церкви Украины
Элладская православная церковь (часть более широкой Греческой православной церкви) готовится признать новообразованную Православную церковь Украины.
Об этом сообщили на греческом ресурсе Оrthodoxia.info.
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Соответствующее решение принято на Священном Синоде Иерархии, который является высшим руководящим органом Греческой церкви, 8 января.
Далее дело должен рассмотреть Архиерейский собор, который окончательно определится с реакцией на письма Вселенского патриарха Варфоломея и главы Московского патриархата Кирилла.
Отмечается, что собор Элладской церкви может состояться в феврале.
Что такое Элладская церковь? Элладская православная церковь – автокефальная поместная православная церковь, имеющая статус государственной в Греции. Она занимает 11-е место в диптихе автокефальных поместных церквей. Предстоятелем Элладской Православной церкви является Иероним II (Лиапис). Его официальный титул — Блаженнейший архиепископ Афинский и всей Эллады.
Напомним, на Рождество, 7 января, Президент Украины Петр Порошенко призвал все поместные православные церкви признать Православную Церковь Украины. Соответствующее обращение глава государства сделал во время своей речи после Рождественской литургии в Софии Киевской.
Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.
15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Предстоятелем Православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор.
6 января 2019 года Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии.
Украина получила Томос об автокефалии: смотрите видео