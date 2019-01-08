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      Одна из европейских церквей запустила процедуру признания Православной церкви Украины

      223 Читати новину українською
      ПЦУ
      ПЦУ / Соцсети

      Элладская православная церковь (часть более широкой Греческой православной церкви) готовится признать новообразованную Православную церковь Украины.

      Об этом сообщили на греческом ресурсе Оrthodoxia.info.

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      Соответствующее решение принято на Священном Синоде Иерархии, который является высшим руководящим органом Греческой церкви, 8 января.

      Далее дело должен рассмотреть Архиерейский собор, который окончательно определится с реакцией на письма Вселенского патриарха Варфоломея и главы Московского патриархата Кирилла.

      Отмечается, что собор Элладской церкви может состояться в феврале.

      Что такое Элладская церковь? Элладская православная церковь – автокефальная поместная православная церковь, имеющая статус государственной в Греции. Она занимает 11-е место в диптихе автокефальных поместных церквей. Предстоятелем Элладской Православной церкви является Иероним II (Лиапис). Его официальный титул — Блаженнейший архиепископ Афинский и всей Эллады.

      Напомним, на Рождество, 7 января, Президент Украины Петр Порошенко призвал все поместные православные церкви признать Православную Церковь Украины. Соответствующее обращение глава государства сделал во время своей речи после Рождественской литургии в Софии Киевской.

      Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Предстоятелем Православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор.

      6 января 2019 года Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии.

      Украина получила Томос об автокефалии: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Томос Греция Православная церковь Украины Религия
      Источник: 24 Канал
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