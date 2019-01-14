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      Що робити священикам УПЦ МП, яких віряни не пускають до храмів: у Порошенка дали пораду

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      Священикам УПЦ МП, яких віряни не пускають до храмів, варто шукати нові громади
      Священикам УПЦ МП, яких віряни не пускають до храмів, варто шукати нові громади / Фото з відкритих джерел

      У випадку, якщо парафіяни не підтримують позицію священика, який не хоче переходити з Московського патріархату до Православної церкви України , то йому варто шукати собі нову громаду.

      Про це заявив керівник головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України Юрій Рубан в ефірі одного з телеканалів.

      Читайте також: На Вінниччині священики УПЦ МП позвозили підставних вірян, аби зірвати перехід до ПЦУ

      Якщо виникає конфлікт такого роду між священиком і громадою, і громада не підтримує священика, то тоді священику краще пошукати собі іншу громаду. Значить, він не зумів знайти слова віри, слова навчання, які би повели за ним громаду. Якщо священик не розуміє, що громада хоче української церкви, а він їй товче і далі мантри про те, що без Кирила (предстоятель РПЦ, – 24 канал) ми ніяк не обійдемося, то, звичайно, що такий результат абсолютно очікуваний,
      – зазначив він.

      Представник Порошенка зауважив, що переважна більшість православних в Україні хоче мати Єдину помісну церкву. Раніше вірян зупиняв той психологічний фактор, що українська церква Київського патріархату була невизнаною, а зараз, коли ПЦУ отримала Томос про автокефалію, парафіяни будуть активно переходити до новоствореної церкви.

      Водночас, Рубан додав, що часові рамки переходу будуть різні для кожної парафії.

      Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Після Об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня, до ПЦУ вирішили перейти вже понад 40 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. До слова, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначено громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Натомість в УПЦ МП вже встигли заявити, що спільних з Православною церквою України богослужінь проводити не будуть. При цьому після надання ПЦУ Томосу в Московському патріархаті не бачать "майданчика для діалогу".

      Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві. Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.

      У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. 

      Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Православна церква України Релігія Новини політики УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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