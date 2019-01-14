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      Что делать священникам УПЦ МП, которых верующие не пускают в храмы: у Порошенко дали совет

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      Священникам УПЦ МП, которых верующие не пускают в храмы, стоит искать новые общины
      Священникам УПЦ МП, которых верующие не пускают в храмы, стоит искать новые общины / Фото из открытых источников

      В случае, если прихожане не поддерживают позицию священника, который не хочет переходить из Московского патриархата к Православной церкви Украины, то ему стоит искать себе новую общину.

      Об этом заявил руководитель главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Украины Юрий Рубан в эфире одного из телеканалов.

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      Если возникает конфликт такого рода между священником и общиной, и община не поддерживает священника, то тогда священнику лучше поискать себе другую общину. Значит, он не сумел найти слова веры, слова обучения, которые бы повели за ним общину. Если священник не понимает, что община хочет украинскую церковь, а он ей толдычит и дальше мантры о том, что без Кирилла (предстоятель РПЦ, – 24 канал) мы никак не обойдемся, то, конечно, что такой результат абсолютно ожидаем,
      – отметил он.

      Представитель Порошенко отметил, что подавляющее большинство православных в Украине хочет иметь Единую поместную церковь. Раньше верующих останавливал тот психологический фактор, что украинская церковь Киевского патриархата была непризнанной, а сейчас, когда ПЦУ получила Томос об автокефалии, прихожане будут активно переходить к новосозданной церкви.

      В то же время, Рубан добавил, что временные рамки перехода будут разные для каждого прихода.

      Напомним, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, к ПЦУ решили перейти уже более 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. К слову, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначено общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

      Зато в УПЦ МП уже успели заявить, что совместных с Православной церковью Украины богослужений проводить не будут. При этом после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате не видят "площадки для диалога".

      Как происходил процесс получения Украиной Томоса?19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

      Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.

      В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признании их каноническими.

      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церковью.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Религия УПЦ МП Новости политики
      Источник: 24 Канал
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