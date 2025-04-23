Политолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, что Украина отстаивает свою позицию, из-за этого у американцев истерика.

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Американцы загнали себя в тупик

Западные СМИ сообщают, что причиной отказа Рубио ехать в Лондон стало то, что президент Украины Зеленский отверг американское предложение мирного плана, которое заключалось в признании Крыма российским. Украинский лидер объяснил, что это противоречит Конституции и не признает оккупацию полуострова.

"То, что Трампу надо отчитываться за 100 дней пребывания в должности – это разве украинские проблемы? Нет. Европейцы и украинцы видят слабость позиции США. В Джидде Украина заявляла о готовности к 30-дневному перемирию, США на это согласились, о каких "окончательных предложениях" сейчас говорится? Это истерика", – озвучил Загородний.

Такое поведение США, по мнению политолога, это демонстрация того, что Соединенные Штаты видят, в какой тупик сами себя загнали. Он уверен, что они ничего не могут решить, поэтому начинают придумывать фантастические требования с признанием Крыма российским, пугать Украину, что они его таким признают. Однако сделать это они не могут.

Что будет, если США покинут переговоры?

Ранее Рубио заявлял, что США могут выйти из переговорного процесса. Такое развитие событий больше пугает как раз Россию, потому что Кремль осознает, что происходит.

Если США покинут переговорный процесс, это будет означать, что Россия попадет в огромную ловушку. У американцев будут развязаны руки,

– подчеркнул Загородний.

Политолог объяснил, что ранее Соединенные Штаты заявляли, что не будут помогать Украине из-за того, что они посредники в переговорах. Если они выйдут из них, между Киевом и Вашингтоном уже будут другие отношения – товарно-денежные. Украина сможет покупать у американцев оружие, потому что Соединенные Штаты уже не будут считаться посредниками.

"Если США будут отказываться продавать Киеву оружие, пусть решатся выйти и сказать об этом американским производителям вооружения, что сорвут контракты на 50 миллиардов долларов. Уже Европа отвергает США с ее оружием, а тут еще американцы попытаются отказаться от контракта с Украиной?" – озвучил Загородний.

Европа увидела немощь Штатов

Европейцы – это акулы, которые сейчас, со слов политолога, почувствовали слабость США, поэтому начинают им выкручивать руки и в вопросах экономики, и политики. Загородний подчеркнул, что Европа никогда не признает Крым российским, да и США не могут этого сделать.

Если Штаты теоретически это сделают, то рассорится с Европой так, что будут большие последствия. Без европейцев США не могут решить проблему с Китаем, выиграть торговую войну. Они везде загнали себя в ловушку, без возвращения в Евроатлантическую семью, у них борьбы против Китая не получится,

– считает политолог.

Американцы, как подытожил Загородний, очень спешат и хотят спасти Россию. Они видят, что цена на нефть падает, но ничего сделать с этим не могут. США переоценили субъектность России и недооценили субъектность и силу Украины.

Отметим, несмотря на то, что переговоры на уровне министров в Великобритании отменены, украинская сторона прибыла в Лондон и планирует провести ряд встреч с американскими и европейскими собеседниками. В планах делегации из Украины обсудить способы достижения полного прекращения огня.