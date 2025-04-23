Політолог Тарас Загородній в етері 24 Каналу пояснив, що Україна відстоює свою позицію, через це в американців істерика.

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Американці загнали себе у глухий кут

Західні ЗМІ повідомляють, що причиною відмови Рубіо їхати в Лондон стало те, що президент України Зеленський відкинув американську пропозицію мирного плану, яка полягала у визнанні Криму російським. Український лідер пояснив, що це суперечить Конституції та не визнає окупацію півострова.

"Те, що Трампу треба звітувати за 100 днів перебування на посаді – це хіба українські проблеми? Ні. Європейці та українці бачать слабкість позиції США. У Джидді Україна заявляла про готовність до 30-денного перемир'я, США на це погодились, про які "остаточні пропозиції" зараз мовиться? Це істерика", – озвучив Загородній.

Така поведінка США, на думку політолога, це демонстрація того, що Сполучені Штати бачать, в який глухий кут самі себе загнали. Він впевнений, що вони нічого не можуть вирішити, тому починають вигадувати фантастичні вимоги з визнанням Криму російським, лякати Україну, що вони його таким визнають. Однак зробити це вони не можуть.

Що буде, якщо США покинуть переговори?

Раніше Рубіо заявляв, що США можуть вийти з переговорного процесу. Такий розвиток подій більше лякає як раз Росію, тому що Кремль усвідомлює, що відбувається.

Якщо США покинуть переговорний процес, це означатиме, що Росія потрапить у величезну пастку. В американців будуть розв'язані руки,

– наголосив Загородній.

Політолог пояснив, що раніше Сполучені Штати заявляли, що не будуть допомагати Україні через те, що вони посередники в переговорах. Якщо вони вийдуть з них, між Києвом та Вашингтоном вже будуть інші відносини – товарно-грошові. Україна зможе купувати в американців зброю, бо Сполучені Штати вже не будуть вважатися посередниками.

"Якщо США відмовлятимуться продавати Києву зброю, хай наважаться вийти й сказати про це американським виробникам озброєння, що зірвуть контракти на 50 мільярдів доларів. Вже Європа відкидає США з її зброєю, а тут ще американці спробують відмовитись від контракту з Україною?" – озвучив Загородній.

Європа побачила неміч Штатів

Європейці – це акули, які зараз, зі слів політолога, відчули слабкість США, тому починають їм викручувати руки і в питаннях економіки, і політики. Загородній підкреслив, що Європа ніколи не визнає Крим російським, та й США не можуть цього зробити.

Якщо Штати теоретично це зроблять, то розсваряться з Європою так, що будуть великі наслідки. Без європейців США не можуть розв'язувати проблему з Китаєм, виграти торгівельну війну. Вони скрізь загнали себе у пастку, без повернення в Євроатлантичну сім'ю, в них боротьби проти Китаю не вийде,

– вважає політолог.

Американці, як підсумував Загородній, дуже поспішають та хочуть врятувати Росію. Вони бачать, що ціна на нафту падає, але нічого зробити з цим не можуть. США переоцінили суб'єктність Росії та недооцінили суб'єктність та силу України.

Зазначимо, попри на те, що переговори на рівні міністрів у Великій Британії скасовані, українська сторона прибула в Лондон та планує провести низку зустрічей з американськими та європейськими співрозмовниками. В планах делегації з України обговорити способи досягнення повного припинення вогню.