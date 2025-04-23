Зустрічі із деякими американськими та європейськими співрозмовниками таки відбудуться. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Дивіться також Британія повідомила, що переговори щодо України у Лондоні скасовані

Обговорюватимуться способи досягнення припинення вогню

До Лондона, окрім Єрмака, прибув міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Попри все, будемо працювати заради миру. Зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці", – написав глава ОП.