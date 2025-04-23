Замість глав МЗС переговори вестимуть чиновники. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на SkyNews.

Дивіться також Зустріч у Лондоні може бути ключовою у війні: чи чекати фінальної угоди про мир

Зустріч у Лондоні проведуть високопосадовці

Видання стверджує, що топдипломати Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України відклали план зустрічі. Вони мали обговорювати на високому рівні, як припинити війну Росії.

Натомість дискусії відбудуться між високопосадовцями 5 країн, хоча український міністр закордонних справ також має перебувати в столиці та проведе двосторонню зустріч із Девідом Леммі,

– пишуть у SkyNews.

Нагадаємо, що США прагнули на переговорах у Лондоні обговорити мирний план Трампа, але Україну наразі цікавить лише 30-денне припинення вогню.

До слова, раніше повідомлялося, що на переговорах має бути держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф, але вони відмовилися їхати на них.