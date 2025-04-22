Скоріш за все, після цієї зустрічі представник Трампа Стів Віткофф вирушить до Росії. Таку думку 24 Каналу висловив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зауваживши, що це потрібно для узгодження результатів.

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Чого очікувати від нової зустрічі

"Світові лідери заявляють, що ця зустріч буде ключовою. У Лондоні мають фіналізувати певні результати та оголосити мирну угоду", – підкреслив Андрій Городницький.

Напередодні Трамп сказав, що має показати угоду, яку формували весь цей час. Він пообіцяв це представникам ЗМІ. Скоріш за все, 24 – 25 квітня ми побачимо фінальні домовленості. Адже ми підходимо до розуміння припинення вогню.

Що свідчить про готовність Росії до перемир'я

Риторика Владіміра Путіна завжди однакова. Він ніколи не скаже, що погодився припинити вогонь, а до кінця наголошуватиме, що російська армія перемагає і рухається вперед. Так Кремль підіймає собі ціну.

Вони хочуть грати з позиції сили, хочуть показати, що нібито круті. Але це не означає, що вони за один день не вийдуть і не скажуть, що "виграли війну", а тепер хочуть миру,

– зауважив політичний експерт.

Варто звернути увагу на останні заяви російського диктатора. У них він говорив про так званих "героїв сво", сказав, що вони мають стати "російської елітою". Це робиться для того, щоб задобрити окупантів перед тим, як буде припинений вогонь, а відповідно – великі грошові потоки.

Вони вбивці, терористи, їм подобається завдавати комусь болю. Тому перед перемир'ям їх потрібно задобрити, щоб вони не організовували ще один "марш Пригожина",

– додав Андрій Городницький.

Крім цього, Путін дедалі частіше говорить про людські втрати, проблеми в економіці, тисне на жалість і хоче показати, що йому нібито не байдуже на російських солдатів. Це також може бути елементом впливу на свідомість людей і підготовкою до завершення війни. Російські військкори відкрито говорять про небажання людей воювати та відсутність грошей для продовження бойових дій.

Трамп готує "переможну промову"

Президент США не раз обіцяв "хороші новини" щодо війни в Україні. Він заявив, що є шанси укласти угоду вже цього тижня (з 23 до 27 квітня 2025 року – 24 Канал). Його "переможні" реляції точно звучатимуть у першій же промові після досягнення хоч якогось результату.

Але нам не важливі ці політичні ігри. Нам важливо думати про себе, про те, як відновити співпрацю з американцями. До того ж ми не бачимо усіх деталей угоди,

– наголосив політичний експерт.

Зараз наше становище значно вигідніше, ніж у 2014 чи 2022 роках. Ми точно знаємо, хто нас підтримає, скільки коштів нам потрібно. Україні важливий ріст ВВП, зовнішні інвестиції, гроші на відбудову. Поки про все це ніхто не говорить.

Тому варто розуміти, що зараз Україна домовляється лише про припинення вогню, а не про мирну угоду. Остаточний мирний договір може бути підписаний лише з позиції сили, коли Україна зможе диктувати умови Росії.