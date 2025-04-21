Росіяни хизувалися тим, що Путін запропонував "великоднє перемир'я". Та окупанти дуже часто порушували те, що просували в Кремлі.

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Що сказав Путін 21 квітня про мирні переговори та "перемир'я"

За словами диктатора, Росія позитивно ставиться до будь-яких мирних ініціатив. І розраховує, що Київ ставитиметься так само, повідомив Путін.

Але господар Кремля вважає, що Києву "підказали" не відкидати мирних ініціатив. Мовляв, Зеленський не одразу погодився. "Пропозиція щодо перемир'я розглядалася Києвом як гра долями", – заявив Путін.

Окрім цього, він вважає, що бойові дії після "перемир'я" відновилися. Хоча для українців очевидно, що вони і не припинялися. Адже хоча тривог на Великдень і не було, на фронті було гаряче.