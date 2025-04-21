Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми Путін відреагував на пропозицію Зеленського не бити по цивільних

Що сказав диктатор про удар по Сумах

Владімір Путін повторив тезу своїх прихвоснів-пропагандистів про те, що, мовляв, російська армія влучила по "військовому об'єкту" у Сумах.

За словами диктатора, на місці удару буцімто відбувалося "нагородження тих, хто чинив злочини у Курській області".

Ну, наприклад, усім добре відомий удар наших збройних сил по конгрес-центру, ймовірно, Сумського університету. Громадянський це об'єкт чи ні? Цивільний. Але там проходило нагородження тих, хто вчинив злочини в Курській області та підрозділів ЗСУ, і націоналістів. І це ті люди, яких ми вважаємо злочинцями, які мають здобути заслужену відплату,

– цинічно сказав Путін.

Російський диктатор не вперше прикривається воєнними злочинами проти цивільних, кажучи, що росіяни нібито завдають ударів "лише по військових". Водночас кадри з місця подій та свідчення очевидців говорять інше – Путін вчергове цинічно бреше.

Раніше про "удар по місцю нагородження особового складу ЗСУ" писало міністерство оборони Росії. Примітно, що обстріл стався на Вербну неділю – одне з головних свят християн у році.

До слова, російська армія пустила на центр Сум 2 балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23. Внаслідок цього у місті були значні руйнування, а також сталися займання.

У Сумах того дня загинули 36 людей, серед них було 2 дітей. Постраждало тоді 125 людей, серед них – 18 дітей. Крім того, як повідомив глава МВС Ігор Клименко, серед постраждалих – 14 поліцейських.