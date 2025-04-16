Сили оборони продовжують робити все для знищення потенціалу ворога. Як зауважив 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, особливо мовиться про потенціал, який Росія використовує для терористичних ударів.

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Буде відповідь за кожну атаку

Упродовж 2024 року був не один удар по російських складах, де зберігали ракетне озброєння, далекобійну артилерію, балістику. У 2025 році такі влучання також фіксували.

Робота продовжиться, особливо проти об'єктів, які часто використовує ворог. Україна чітко встановила, хто був залучений до удару по Сумах, провела розвідку. Далі підрозділи Сил оборони результативно відпрацювали,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Якщо говорити про Курщину та Бєлгородщину, то упродовж березня 2025 року ми постійно чули про ураження командних пунктів, скупчення живої сили, логістики. Це призвело до сповільнення наступальних темпів ворога. Україна зриває дії противника.

На жаль, ми не можемо повністю знищити потенціал ворога у балістичних ракетах та установках. Ба більше, це мобільні комплекси, які переміщують. Тому Сили оборони концентруються на виявленні складів з ракетами, розташуванню інших засобів, а тоді завдають по них ударів.

Удар по 448 бригаді важливий та показовий, бо так ми продемонтрували ворогу, що ніхто не спостерігатиме безкарно за їхніми терористичними атаками. Україна має можливості для відповіді,

– наголосив військовослужбовець.

Ба більше, мовиться не лише про удар по Сумах. Наша держава встановить винних і в інших атаках, наприклад, по Кривому Рогу. Ведеться робота за всіма напрямками.

Нагадаємо, 448 ракетна бригада розміщувалася у селі Клюква Курської області. Російські пропагандисти визнали, що таких втрат у підрозділі ще не було та розкритикували своє міноборони за те, що не недооцінили загрозу.