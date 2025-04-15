Кирило Буданов майже одразу назвав, що до терору в Сумах причетні російські 112 та 448 ракетні бригади. Вони завдали ударів з території Воронезької та Курської областей.

Дивіться також Смертельний удар балістикою по цивільних у центрі Сум: усе, що відомо про злочин Росії

Що пишуть росіяни про помсту ЗСУ за Суми та свої втрати на Курщині

Відповідно до публікації одного з пропагандистських телеграм-каналів, помста від ЗСУ прилетіла по селу Клюква в Курській області. Цікаво, що спершу росіяни неохоче говорять, що це була помста Сил оборони. І взагалі нібито не визнають, що винна 448 ракетна бригада. Проте вказують – було очевидно, що може бути відповідь, та російське командування не вжило заходів.

Показуємо на карті село Клюква, де дислокувалася 448 ракетна бригада

Пропагандист визнає: таких втрат у бригади ще не було. Вона не зникла, бо велика. До того ж на Курщині розмістили не всіх її бійців. Та значна частина окупантів вирушила до пекла.

І традиційно для "воєнкорів" нарікає, що командири не вберегли особовий склад – бо "не повірили, недооцінили". А також критикує російське міноборони, оскільки ті пишуть про 109 збитих безпілотників. Тим часом до цілі долетіли нібито понад 30. Тому удар по Клюкві є справжнім ударом відплати.

Сили оборони вдарили по росіянах дронами за Суми

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 448 бригада розміщувалася на Курщині постійно, а не тимчасово. СБС, ССО, СБУ атакували низку об'єктів в Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями.

Було зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару ще уточнюють.

До речі, увечері 15 квітня стало відомо, що кількість жертв російської атаки по Сумах зросла до 36. В лікарні померла ще одна людина.