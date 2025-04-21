Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Як відреагував Путін на пропозицію

Нещодавно Володимир Зеленський запропонував Росії відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі. Київ закликав припинити вогонь на щонайменше 30 діб із можливістю його продовження надалі.

Таку пропозицію прокоментував російський диктатор Володимир Путін, зазначивши, що Росія спостерігала зниження бойової активності Києва під час перемир'я, але, за його словами, відбулося понад 5 тисяч атак. Тому, йому треба "розібратися" з пропозицією.

Київ використовує цивільні об'єкти у військових цілях, наприклад, разом з іноземними кураторами намагався організувати в Одесі випробування ракетних систем. Росія проаналізує пропозиції щодо мораторію на удари по цивільних об'єктах і дасть відповідь,

– заявив він.

Крім того, він прокоментував нещодавній російський удар по Сумах, заявивши, що на момент атаки там нібито відбувалося нагородження військових, які брали участь у боях у Курській області. Нагадаємо, що через обстріл загинули саме десятки цивільних.