Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський про "великоднє перемир'я" 20 квітня 2025

Відповідно до доповіді головкома Сирського на 20:00 Великодня, від початку доби російська армія понад 2 тисячі разів порушувала путінське припинення вогню.

"Було вже 67 російських штурмів проти наших позицій на різних напрямках, і найбільше – на Покровському. 1355 російських обстрілів, з них 713 – важке озброєння, 673 застосування росіянами FPV. Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші", – сказав гарант.

Президент додав, що Росії не вистачило майже всього дня, щоб відповісти на пропозицію України щодо повної тиші. Вона має початися з Великодня і тривати 30 діб.

В МЗС України теж відреагували на мовчання Росії щодо продовження "великоднього перемир'я". Там указали, що продовження обстрілів буде виявом неповаги до США.

Втім, сьогодні не було повітряних тривог. Отже, це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну,

– заявив Володимир Зеленський.

До слова, у США хочуть продовження "великоднього перемир'я".