Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Смотрите также "Пасхальное перемирие": все заявления Украины и России и что происходит на линии фронта

Что сказал Зеленский о "пасхальном перемирии" 20 апреля 2025 года

Согласно докладу главкома Сырского на 20:00 Пасхи, с начала суток российская армия более 2 тысяч раз нарушала путинское прекращение огня.

"Было уже 67 российских штурмов против наших позиций на разных направлениях, и больше всего – на Покровском. 1355 российских обстрелов, из них 713 – тяжелое вооружение, 673 применения россиянами FPV. Фактически на всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины", – сказал гарант.

Президент добавил, что России не хватило почти всего дня, чтобы ответить на предложение Украины о полной тишине. Она должна начаться с Пасхи и длиться 30 суток.

В МИД Украины тоже отреагировали на молчание России о продлении "пасхального перемирия". Там указали, что продолжение обстрелов будет проявлением неуважения к США.

Впрочем, сегодня не было воздушных тревог. Итак, это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продлить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. Если Россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством, что она хочет делать и в дальнейшем только то, что уничтожает жизни людей и продолжает войну,

– заявил Владимир Зеленский.

К слову, в США хотят продолжения "пасхального перемирия".