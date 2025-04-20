Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Андрея Сибиги в Х.

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Что говорят в МИД Украины о "пасхальном перемирии"

Глава МИД подчеркнул: россияне пока не ответили на предложение Украины продлить режим прекращения огня до 30 дней. Боевая активность 19 и 20 апреля несколько снизилась, но россияне продолжают атаковать украинские позиции.

По словам Сибиги, ВСУ реагируют "должным образом и ответственно". Поскольку отвечают "взаимностью как на огонь, где он возникает, так и на тишину, где она сохраняется".

Заметим! Песков сообщил, что Путин не давал команды продлить "пасхальное перемирие".

Но главный вопрос заключается в том, что 19 апреля Украина предложила продлить режим прекращения огня после полуночи. Мы готовы к 30-дневной полной тишине, если Россия взаимно к этому готова. Но ответа из Москвы мы так до сих пор и не услышали. Действия России после полуночи, завтра и в течение недели покажут истинное отношение России к мирным усилиям США и предложению 30-дневного полного прекращения огня. Они продемонстрируют, серьезно ли Россия относится к миру, или вчерашние заявления Путина были просто манипуляциями,

– написал министр.

Напомним, 20 апреля на Торецком направлении украинские воины попали в засаду, как сообщил Владимир Зеленский.

А еще есть сообщение, что Россия может накопить силы на Харьковском направлении во время "перемирия".