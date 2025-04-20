Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Сибіги в Х.

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Що кажуть в МЗС України про "великоднє перемир'я"

Очільник МЗС підкреслив: росіяни поки не відповіли на пропозицію України продовжити режим припинення вогню до 30 днів. Бойова активність 19 і 20 квітня дещо знизилася, та росіяни продовжують атакувати українські позиції.

За словами Сибіги, ЗСУ реагують "належним чином і відповідально". Оскільки відповідають "взаємністю як на вогонь, де він виникає, так і на тишу, де вона зберігається".

Зауважимо! Пєсков повідомив, що Путін не давав команди продовжити "великоднє перемир'я".

Але головне питання полягає в тому, що 19 квітня Україна запропонувала продовжити режим припинення вогню після опівночі. Ми готові до 30-денної повної тиші, якщо Росія взаємно до цього готова. Але відповіді з Москви ми так досі і не почули. Дії Росії після опівночі, завтра та протягом тижня покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню. Вони продемонструють, чи серйозно Росія ставиться до миру, чи вчорашні заяви Путіна були просто маніпуляціями,

– написав міністр.

Нагадаємо, 20 квітня на Торецькому напрямку українські воїни потрапили в засідку, як повідомив Володимир Зеленський.

А ще є повідомлення, що Росія може накопичити сили на Харківському напрямку під час "перемир'я".