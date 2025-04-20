Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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США вновь подчеркивают полное и всеобъемлющее перемирие

В Государственном департаменте США 20 апреля заявили, что продолжение однодневного "пасхального перемирия" в дальнейшем было бы хорошим шагом для полного прекращения огня. Однако российский диктатор Владимир Путин не приказал продолжить режим тишины.

Мы видели объявление президента Путина о временном прекращении огня в связи с Пасхой. Мы по прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня,

– заявил спикер Госдепартамента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский тоже говорил, что временное перемирие нужно продолжить и после пасхальных суток. Ведь США предлагали прекратить огонь на 30 дней еще 11 марта. Украина тогда согласилась на такой шаг, а Россия до сих пор не согласилась на такое перемирие.

Во время "пасхального перемирия" и Россия, и Украина обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Москва заявила, что Украина якобы нанесла удар по Донецку, нарушив перемирие, хотя эта атака была провокацией со стороны России. В свою очередь оккупанты не остановили штурмы и обстрелы на нескольких направлениях фронта. Режим тишины по случаю Пасхи проходит до 00:00 21 апреля.