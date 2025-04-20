Соответственно вся вина перекладывается на Украину. Как объяснил в эфире 24 Канала бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, именно это и является главной целью Путина. Владимир Зеленский согласился на перемирие, но отметил, что Украина "будет отвечать зеркально". Тишина – в ответ на тишину, удары – в защиту от ударов.

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Как Россия попытается использовать "пасхальное перемирие"

Ступак отметил, что с самого начала инициатива "пасхального перемирия" выглядела как большое театральное представление с помпезностью: диктатор Путин сидит и публично дает приказ начальнику генштаба Валерию Герасимову прекратить боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Однако украинские военные сообщают, что боевые действия не прекращались. По их словам, ситуация на фронте нестабильна: в одних местах активные бои, в других – несколько спокойнее, но говорить о "полной тишине" не приходится.

Наоборот, есть подтверждение, что Россия воспользовалась этим временем для вывоза раненых, подвоза новых военных, боеприпасов и медикаментов – то есть максимально использует это время для усиления своих позиций.

Российские пропагандисты, в свою очередь, утверждают, что подразделения на фронте узнают о перемирии только через неделю, мол, "у них плохая связь и приказы до отдаленных частей доходят с большим опозданием".

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Но, как заметил Иван Ступак, у россиян есть связь: они запускают дроны, управляют войсками через радиоканалы. Да, она иногда нестабильна, но утверждение, что приказ может дойти только за неделю – это абсурд. Вероятнее, что приказ вообще не передавался или был искажен.

Возможно, Путин просто объявил о перемирии на камеру, а вне ее сказал Герасимову: "Не обращай внимания, все продолжается как есть, боевые действия должны продолжаться",

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Хотелось бы верить в реальное "пасхальное перемирие", но уже в первые два часа после объявления стало понятно: никакого перемирия не будет. Это – очередная информационная манипуляция со стороны России, направленная на то, чтобы показать США, что "мы добрые и готовы к шагам навстречу, а вот Украина – нет".