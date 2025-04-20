Об этом в воскресенье, 20 апреля, заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, передает 24 Канал.

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Как Жорин прокомментировал "перемирие"

Полковник отметил, что в действующих условиях на фронте чрезвычайно трудно организовать и обеспечить любое перемирие на тактическом уровне. Сейчас, по его словам, он не видел ни одного адекватного механизма.

Не смешите с этим "Пасхальным перемирием". Я даже не могу представить, каким образом полное прекращение огня можно внедрить с той динамикой боевых действий, что сегодня есть на фронте,

– написал он.

В то же время Максим Жорин отметил, что, возможно, на отдельных участках на линии боевого соприкосновения стало спокойнее в плане активности россиян. Впрочем, как он заметил, кое-где "абсолютно ничего не изменилось".

К слову, российские войска не придерживаются объявленного Путиным "пасхального перемирия" на Запорожском направлении и используют его для эвакуации погибших и поврежденной техники.

В свою очередь в DeepState также сообщали, что россияне используют "перемирие" для улучшения и обустройствая своих позиций на передовой. Они не соблюдают режим тишины, на разных участках заметно разную активность.