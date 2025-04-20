Об этом в комментарии Общественному рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает 24 Канал.

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Что происходит на Запорожском направлении

По словам Волошина, российская армия хочет использовать "перемирие" для того, чтобы перегруппироваться, подтянуть свои резервы, пополнить потери и в личном составе. После окончания "тишины" враг готов продолжать проведение штурмовых действий малыми группами пехоты.

Мы наблюдаем, как они подняли белые флаги с красными крестами и пытаются эвакуировать тела своих погибших и отводить свою поврежденную технику. Поэтому сейчас они заняты именно этими вопросами, а не тем, чтобы осуществлять штурмовые действия,

– указал Волошин.

По словам начальника отделения коммуникаций 110 ТРО Андрея Быстрика, на Гуляйпольском направлении по состоянию на 13:00 зафиксировано 14 обстрелов со стороны России. Это были и FPV, и сбросы с дронов, и артиллерия, и минометные обстрелы.

"Таким образом можно сказать, учитывая то, что просто слышно артиллерийский обстрел с Востока, наших соседей обстреливают. То можно сказать, что они не придерживаются перемирия о котором объявляли", – указал Быстрик.