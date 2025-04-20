Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

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Что происходит на фронте сейчас

Ссылаясь на доклад главнокомандующего ВСУ, Зеленский заявил, что с 10:00 количество российских атак и применение дронов-камикадзе существенно возросли. Так, только по FPV-дронам есть увеличение в два раза со стороны российской армии

Наиболее активные действия российская армия этим утром проводит на Покровском и Северском направлениях. На этих и некоторых других частях фронта продолжается применение российского тяжелого вооружения,

– сообщил Зеленский.

Кроме того, за время с 00:00 до 12:00 этих суток произошло уже 26 российских штурмовых действий.

Владимир Зеленский отметил, что Украина фиксирует каждое нарушение "пасхального перемирия", которое обещала Россия. Это делается для того, чтобы передать всю информацию партнерам, что Кремль на самом деле не готов к миру.

Кроме того, усиление обстрелов и атак свидетельствует о том, что Россия или не стремится к окончанию войны, или российский диктатор Владимир Путин не контролирует свою армию.

Фактически или Путин не контролирует полностью свою армию, или ситуация доказывает, что у них в России нет цели настоящего движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог,

– добавил президент.

Резюмируя обращение украинский гарант поблагодарил все СМИ, подкастеров, блогеров, каждому и каждой, кто распространяет правду о том, что происходит на фронте. Кроме того, он отметил, что “стоит транслировать не службы из Москвы", а давить на нее, чтобы оккупанты действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его минимум на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии.