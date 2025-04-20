Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию телеканала Fox News.

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Американский телеканал заявил, что Киев – это якобы Россия

Ночью американский республиканский телеканал Fox News, который поддерживает Дональда Трампа, решил показать Пасхальные службы. В эфире показывали как службу из Свято-Михайловского Златоверхого собора, так и из московской церкви, где службу вел патриарх Кирилл.

Большую часть трансляции посвятили именно службе из Москвы, где транслировали русскую проповедь без перевода. Из Киева также давали прямую трансляцию, однако по времени это были в разы меньше отрезки.

Однако больше всего возмущает то, что канал республиканцев написал, что Киев – это якобы Россия. Сначала телеканал указал все правильно, подписав трансляцию "Киев, Украина".



Трансляция телеканала Fox News /Скриншот 24 Канала

Однако после короткой паузы и нового включения трамповский канал изменил подпись на "Киев, Россия". С такой надписью трансляция из Михайловского златоверхого монастыря оставалась более 30 минут.



Fox News написал "Киев, Россия" / Скриншот 24 канала

Внимание на это обратил в частности блогер и волонтер Сергей Стерненко. На своем телеграм-канале он первым написал, что республиканский канал назвал столицу Украины частью России.

Некоторые из пользователей не могли поверить в увиденное, поэтому надеялись, что это может быть фейк. Однако, к сожалению, это не фейк, и на американском телевидении действительно транслировали богослужения из Украины, указав "Киев, Россия".

Впоследствии редакторы, очевидно, осознали ошибку и исправили надпись на "Киев, Украина".



Телеканал Fox News изменил подпись / Скриншот 24 Канала

К слову, Эд Мартин, временный прокурор США, более 150 раз выступал на российских каналах RT и Sputnik в качестве эксперта. Деятельность Мартина помогала России продвигать ее пропагандистские цели, поскольку республиканец повторял пророссийские взгляды в эфире кремлевских СМИ.