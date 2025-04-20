Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Важно Путин заявил о "пасхальном перемирии" и утверждает, что приказал остановить все боевые действия

Почему "пасхальное перемирие" Путина – циничный шаг

Журналисты CNN отметили, что решение российского диктатора о "пасхальном перемирии" было настолько односторонним, внезапным и неподготовленным, что вряд ли имеет реальные гуманитарные цели. Кроме того, соответствующее заявление прозвучало лишь через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио и президент Дональд Трамп отметили, что в ближайшие дни ожидают от России "срочного сигнала", что она настроена серьезно в вопросе мира.

Такое неожиданное решение Путина может сыграть на руку Трампу. Журналисты отмечают, что заявление о "пасхальном перемирии" для россиян стало чем-то вроде "реверанса" в сторону американского президента. В то же время по мнению западных наблюдателей, решение было настолько полно практических недостатков, что, очевидно, Кремль воспользуется "перемирием", чтобы подтвердить свою ложную позицию, что Киев якобы не хочет прекращения войны.

Это будет логистическим кошмаром для украинских сил – внезапно и немедленно прекратить боевые действия по приказу Путина. Некоторые передовые позиции могут оказаться в эпицентре ожесточенных столкновений, когда этот приказ поступит, и прекращение огня, вероятно, потребует несколько дней подготовки и готовности. Дезинформация обязательно запутает войска по реализации перемирия, того, как сообщать о нарушениях или реагировать на них, и даже то, что делать, когда оно подходит к концу,

– отметили журналисты.

В CNN считают, что заявление Путина о "пасхальном перемирии" – это информационная ловушка. Об этом свидетельствуют и другие "перемирия", которые объявлялись ранее. Так, 30-дневное "энергетическое перемирие" происходило в хаосе. Во-первых, переговоры по этому поводу состоялись 25 марта, однако Россия решила, что 30-дневное "энергетическое перемирие" наступило на неделю раньше – 17 марта. С тех пор Россия продолжала наносить удары по украинской энергетике и по меньшей мере 30 раз нарушила "энергетическое перемирие".

Во-вторых, Москва единодушно уже объявляла так называемое "рождественское перемирие" в январе 2023 года. Тогда в Украине и США расценили шаг России как стратегическую паузу, чтобы выиграть время для перегруппировки.

Настоящее перемирие требует переговоров с вашим противником и подготовки к тому, чтобы оно закрепилось. Внезапный порыв Путина может быть воспринят Белым домом как жест доброй воли со стороны Москвы, и тем самым усложнить позицию Украины, если Киев откажется соблюдать перемирие. Скорее всего, это "перемирие" нанесет больше вреда дипломатии в ближайшие месяцы,

– резюмировали в издании.

Ранее Владимир Зеленский согласился на "пасхальное перемирие". В то же время президент Украины подчеркнул, что страна будет действовать зеркально к действиям России.