Скорее всего, после этой встречи представитель Трампа Стив Уиткофф отправится в Россию. Такое мнение 24 Каналу высказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, отметив, что это нужно для согласования результатов.

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Чего ожидать от новой встречи

"Мировые лидеры заявляют, что эта встреча будет ключевой. В Лондоне должны финализировать определенные результаты и объявить мирное соглашение", – подчеркнул Андрей Городницкий.

Накануне Трамп сказал, что должен показать соглашение, которое сформировали за все это время. Он пообещал это представителям СМИ. Скорее всего, 24 – 25 апреля мы увидим финальные договоренности. Ведь мы подходим к пониманию прекращения огня.

Что свидетельствует о готовности России к перемирию

Риторика Владимира Путина всегда одинакова. Он никогда не скажет, что согласился прекратить огонь, а до конца будет подчеркивать, что российская армия побеждает и движется вперед. Так Кремль поднимает себе цену.

Они хотят играть с позиции силы, хотят показать, что якобы крутые. Но это не значит, что они за один день не выйдут и не скажут, что "выиграли войну", а теперь хотят мира,

– отметил политический эксперт.

Стоит обратить внимание на последние заявления российского диктатора. В них он говорил о так называемых "героях сво", сказал, что они должны стать "российской элитой". Это делается для того, чтобы задобрить оккупантов перед тем, как будет прекращен огонь, а соответственно – большие денежные потоки.

Они убийцы, террористы, им нравится причинять кому-то боль. Поэтому перед перемирием их нужно задобрить, чтобы они не организовывали еще один "марш Пригожина",

– добавил Андрей Городницкий.

Кроме этого, Путин все чаще говорит о человеческих потерях, проблемах в экономике, давит на жалость и хочет показать, что ему якобы не безразлично на российских солдат. Это также может быть элементом воздействия на сознание людей и подготовкой к завершению войны. Российские военкоры открыто говорят о нежелании людей воевать и отсутствии денег для продолжения боевых действий.

Трамп готовит "победную речь"

Президент США не раз обещал "хорошие новости" относительно войны в Украине. Он заявил, что есть шансы заключить соглашение уже на этой неделе (с 23 по 27 апреля 2025 года – 24 Канал). Его "победные" реляции точно будут звучать в первой же речи после достижения хоть какого-то результата.

Но нам не важны эти политические игры. Нам важно думать о себе, о том, как восстановить сотрудничество с американцами. К тому же мы не видим всех деталей соглашения,

– подчеркнул политический эксперт.

Сейчас наше положение значительно выгоднее, чем в 2014 или 2022 годах. Мы точно знаем, кто нас поддержит, сколько средств нам нужно. Украине важен рост ВВП, внешние инвестиции, деньги на восстановление. Пока обо всем этом никто не говорит.

Поэтому стоит понимать, что сейчас Украина договаривается только о прекращении огня, а не о мирном соглашении. Окончательный мирный договор может быть подписан только с позиции силы, когда Украина сможет диктовать условия России.