О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 14 по 21 апреля 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Динамика боев на фронте

Количество вражеских атак по сравнению с предыдущими неделями снизилось. Однако здесь нет заслуги так называемого "пасхального перемирия", которое объявил Владимир Путин. За сутки 20 апреля враг совершил 96 штурмов на разных направлениях фронта. На фоне предыдущих дней или недель – это низкая цифра, но с начала 2025 года были и ниже. То есть "перемирие" здесь не сыграло роли.

Всего в течение прошлой недели на фронте состоялись 863 боевых столкновения:

на Покровском направлении – 276;

на Курском направлении – 128;

на Лиманском направлении – 113;

на Торецком направлении – 108;

на Новопавловском направлении – 69;

на Краматорском направлении – 38;

на Купянском направлении – 32;

на Северском направлении – 26;

на Ореховском направлении – 21;

на Харьковском направлении – 14;

на Приднепровском направлении – 6.

На Гуляйпольском направлении в течение прошлой недели не было зафиксировано никаких штурмовых действий со стороны россиян.

На Харьковском, Купянском, Краматорском, Ореховском, Приднепровском и Гуляйпольском направлениях линия фронта осталась неизменной. О других направлениях говорим далее.

Россияне штурмуют приграничье Сумщины

На границе Украины и России в районе Сумской и Курской областей ситуация остается особенно сложной. Российские захватчики прилагают все усилия, чтобы выбить Силы обороны с Курщины, и осуществляют многочисленные попытки прорваться через границу на Сумщину. Эти попытки сопровождают постоянные артиллерийские обстрелы, КАБы и дроны.

На прошлой неделе россияне продвинулись возле Гуево и в районе КПП "Суджа" на Курщине. Серая зона на границе Сумщины не изменилась – россияне продолжают атаковать в районах Журавки, Новенького, Веселого и Басовки.





Ситуация на границе Украины и России / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян возле Лимана

Сложной остается ситуация на Лиманском направлении. Штурмовые действия россиян продолжаются в районах сел Екатериновка, Новое, Ямполовка, а также вблизи Зеленой Долины и Торского.

Россияне в течение недели прорвались в Новое и давят на Торское – в районе села увеличилась серая зона.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои в Белогоровке

На Северском направлении особенно тяжелые бои продолжаются в селе Белогоровка – единственном на направлении селе Луганской области.

На прошлой неделе оккупационные войска продвинулись в самом селе и южнее него. Таким образом, враг контролирует большую часть Белогоровки. Меньшая часть – в серой зоне.





Ситуация на Северском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои в Торецке и возле города

Продолжаются тяжелые бои в Торецке, однако линия соприкосновения там остается неизменной. В то же время между Дружбой и Озаряновкой увеличилась серая зона – вероятно, россияне начали атаковать и на этом участке.

Также вражеские войска продолжают наступление по трассе, которая ведет к Константиновке. Россияне оккупировали Валентиновку, прорвались в Сухую Балку и продолжают движение на север.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

ВСУ контратакуют возле Покровска

Покровское направление остается одним из самых тяжелых на линии фронта, однако даже в условиях колоссального количества штурмов Силы обороны проводят контратаки.

В селе Новый Труд неподалеку от окраин Покровска Силам обороны удалось отбросить россиян и восстановить позиции.

Также успешная контратака состоялась возле села Удачное – там наши воины выбили россиян с позиций, и они перешли в серую зону.

Кроме того, контратака состоялась в Успеновке, где Силы обороны отбросили врага и вернули контроль над позициями.

В то же время россияне продвинулись в Надиевке и Котляровке в направлении Днепропетровской области.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Новопавловском направлении

На прошлой неделе больше всего продвижений у россиян было на Новопавловском направлении – возле Андреевки, Разлива и Раздольного. Враг окончательно закрепил успех операции по прорыву в Раздольное, которая состоялась неделями ранее.

Кроме того, россияне продвинулись в Днепроэнергии. Продолжаются также бои в Бурлацком, Привольном и Новоселке.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне на прошлой неделе объявили так называемое "перемирие" и сразу же атаковали Херсон. В целом враг 2 935 раз нарушил свое же "перемирие". При этом от полного прекращения огня на 30 дней в Москве упорно отказываются, а паузу на Пасху россияне использовали для подтягивания резервов для дальнейших атак. Так что Россия не планирует заканчивать войну. Поэтому у нас другого выбора нет – продолжать борьбу в армии или для армии. Самое простое, что можно сделать прямо сейчас, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.