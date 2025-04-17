Почти 11 лет. Именно столько времени Виталий Литвин является частью Сил обороны Украины. Еще летом 2014 года, тогда еще студент, присоединился в ряды добровольческого подразделения, чтобы защищать Украину во время АТО. За годы службы в армии прошел путь от обычного солдата до майора, а является командиром дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Национальной Гвардии Украины.

В июне 2022 года по указу президента Виталий Литвин был удостоен звания Героя Украины. Однако от этой награды сначала отказывался.

Виталий Литвин – один из тех, кто еще со времен АТО говорил о необходимости подготовки к большой войне, а сейчас подчеркивает, что любое прекращение огня будет лишь временным, потому что пока есть Россия – до тех пор есть угроза для нашего существования.

О битвах за Рубежное, Северодонецк, Бахмут и Лиман, сообщениях о гибели побратимов, звании Героя Украины, мобилизации и будущих угрозах для Украины – читайте в интервью Виталия 24 Каналу.

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"Была какая-то романтика": о военной карьере и выборе другой профессии

На сколько мне известно, ваши отец и дедушка были военными, а вы все же сначала выбирали для себя другую профессию. Но не было ли у вас никогда мыслей о том, чтобы тоже стать военным еще до начала войны?

Я рос в Десне, где есть учебный центр Сухопутных войск Украины, поэтому у меня была какая-то романтика по этому поводу. Я часто ходил с отцом на службу, видел танки, памятники, построение. Когда я заканчивал школу, то вообще мечтал поступить в Суворовское училище в Донецке, а потом в академию СБУ.

Сейчас я понимаю, что тогда, где-то с 2010 до 2014 годов, у нас не без России происходило все для того, чтобы военное дело выглядело непрестижным. Поэтому я начал мечтать о переезде в Чернигов или Киев и другой специальности. Думал, что окончу университет, возможно, пройду срочную службу и буду заниматься бизнесом.

Но вот начинается Революция Достоинства – время, когда Россия хотела направить нас на тот путь, который мы не хотели выбирать. Тогда я понял, что государство в наших руках, и в моих тоже. В декабре 2013-го я понимал, что будет война и что я возьму в руки оружие и пойду защищать наше государство.

Но я никогда не мечтал служить в армии. Да и сейчас не то что мечтаю, хотелось бы вернуться к гражданской жизни.



Виталий Литвин / Фото, предоставленное 24 Каналу

Когда вы присоединялись к армии, ваши родные и друзья не знали об этом. Как они реагировали, когда все-таки узнали?

Помню это как сейчас. Я пришел в одно из подразделений Национальной гвардии летом, как только окончил университет. Немного собрал себе средств, чтобы купить экипировку. Где-то месяц я проходил отбор.

Затем я приехал в Десну, где у меня еще тогда жили родители, и я сказал им, что буду идти на службу и ехать в зону АТО. На что моя мама сказала, что надо подумать, а я говорю: "Вы не поняли, я завтра вечером еду, уже билеты купил, а послезавтра я военнослужащий". Мама спрашивала, почему я не говорил, но я знал, что они бы меня отговаривали. По этой причине я и друзьям не говорил.

Когда родители провожали меня на вокзал, то гордились моим решением. Перед поездом мы сходили в военторг, родители купили мне форму, мультикам. Они принимали мое решение и понимали, что в обратном не переубедят.

"Основные понятия не изменились": как осваивали дроны более 10 лет назад

В 2014 году вы, на сколько известно, осваивали дроны еще до того, как это стало "мейнстримом". Как это было?

Я еще в сентябре 2014 года проходил курс оператора БПЛА, который организовало Общество содействия обороне Украины.

И еще тогда я говорил, что дроны будут помогать заблаговременно выявлять врага, что позволит уничтожать его быстрее и беречь жизни личного состава. И теперь это актуально.

С того времени прошло уже 10 лет и что-то из тех курсов, если смотреть на применение дронов сейчас, осталось актуальным?

Изменилось многое, но сама база, мелкая моторика и основные понятия – нет. В 2014 многие пользовались, летали на дронах для удовольствия. И были небольшие группы, которые действительно развивали это направление.

В Обществе содействия обороне на занятиях у нас были маленькие коптеры, размером как коробка от спичек. И мы летали по комнате, управляя пультом, на котором сейчас учат операторов FPV-дронов. Нас учили профессионалы, которые горели этим и видели в этом перспективу.

Курсы тогда длились где-то до 5 дней. Оттуда я снова вернулся в Попасную. Позже мы познакомились с производителями из Ивано-Франковска, которые делали крылатые дроны. Мы учились с ними, осваивали БПЛА самолетного типа.

"У России были конкретные планы": как враг готовился к большой войне

И все же большую часть времени на службе вы – разведчик. Это было предложение или ваше собственное желание работать в разведке?

Когда я пришел в армию в 2014, я еще тогда сказал командиру батальона: "Используйте меня, как считаете нужным". Я боевая единица, я инструмент в руках своего командира и готов выполнять приказы и задачи.

Мне было 20, я был очень откровенный и немного дерзкий, потому что вырос в военном городке. И мои командиры увидели, что я адекватный и могу учиться. Как раз меня с их подачи отправили на курсы операторов БПЛА, а потом переместили во взвод разведки. Сначала я не хотел, потому что у нас уже был свой сформированный коллектив, но я согласился, понимая, что буду полезным.



Виталий Литвин / Фото с фейсбук-страницы военнослужащего

Часто в интервью, обсуждая свой опыт участия в АТО, вы говорите, что Украина еще с тех пор должна была готовиться к большой войне. Когда для себя вы очертили, что полномасштабное вторжение неизбежно?

Мы называли это и гибридной войной, и Антитеррористической операцией, и Операцией объединенных сил, но Россия отправляла на Донбасс курсантов, которые заканчивали учебные заведения и осваивали артиллерию, диверсионно-разведывательную работу.

Курсанты в полевых условиях сдавали зачеты по применению средств радиоэлектронной борьбы. У России были конкретные планы, потому что они вкладывали большой ресурс, но ничего не происходило. Когда Россия и Беларусь начали проводить совместные учения, было понятно, что вторжение неизбежно.

Знаете, в 2016 году я демобилизовался из добровольческого батальона и несколько недель не был на службе. У меня были колебания, возвращаться ли, но было какое-то ощущение незавершенного дела. Война продолжалась, ежедневно наши военные получали ранения или погибали, когда враг нагло нарушал режим тишины. А еще наше общество расшатывали нарративами и ИПСО. Поэтому я вернулся на службу и присоединился к бригаде быстрого реагирования, сейчас это "Рубеж".

Я прошел путь от солдата до майора без военной кафедры. Мне предложили возглавить взвод разведки специального назначения, но надо было подписать контракт на 5 лет. И я согласился.

"Мы не потеряли страну": о первом дне полномасштабной войны

Так что 24 февраля вы встретили как военнослужащий. Как этот день начался для вас?

Полномасштабное вторжение мы застали неподалеку от Северодонецка. Был сильный обстрел, авианалет. Командир батальонно-тактической группы рассредоточил нас.

Где-то за неделю до вторжения мы начали изучать район Станицы Луганской. Там россияне наводили переправы, усилили обстрелы. Тогда командующий ОТГ "Север" генерал Красильников определил район, где мы должны были работать, потому что было понимание, что может что-то произойти.

24 февраля я подошел к командиру БТГр и говорю: "Мы разведчики, давайте мы выдвинемся по маршруту выдвижения нашей БТГр, проведем разведку, чтобы группа не попала в засаду.

Мы начали работать, и я своему личному составу сказал, что мы должны продержаться хотя бы до захода солнца, чтобы за то время граждане успели пойти в военкоматы, получить оружие, а военные части – мобилизоваться и выдвинуться в районы боевых действий. То есть мы были готовы положить свои жизни за те 8 часов – мы были готовы отдать их на будущее нашей страны.



Виталий Литвин / Фото, предоставленное 24 Каналу

Сейчас, анализируя то, что произошло, я понимаю, что произошло колоссальное единение командиров всех звеньев и именно поэтому мы удержали подготовленное Россией наступление. Мы не потеряли страну, мы начали борьбу и боремся до сих пор.

Что для вас, как для командира, было, есть и остается самым важным в работе?

Здесь много аспектов. Если говорить о выборе личного состава – то самым важным является ум человека и его желание. Когда ко мне приходит новый человек на службу, я всегда спрашиваю, что он хочет делать.

Также для меня важны честь и достоинство человека. То есть когда ко мне обращается человек, я его уже уважаю, пока он мне ничего плохого не сделал.

А еще важны честь и достоинство личного состава, моральная и психологическая поддержка людей. И, конечно, понимание. Понимание, для чего мы воюем, кем мы являемся, какая у нас культура, на каком языке разговариваем. На этом пути мы потеряли многих лучших из нас. Мы должны делать все, чтобы эти смерти не были напрасными.

"Растягивались, чтобы враг думал, что нас больше": о неравном бое в Рубежном

Ваше подразделение участвовало в обороне Рубежного. На сколько известно, в городе состоялся неравный бой, где несколько разведчиков уничтожили немало россиян. Можете рассказать больше об этом?

Силы там были вообще неравные. Россияне пытались продвинуться, чтобы разрезать Рубежное и Кременную, а наш командир дал задание занять тамошний пансионат. Когда мы начали приближаться, то поняли, что в нем находятся гражданские.

Уже ночью враг бросил силы на пансионат. Нас там было немного – где-то 12 человек на СП и 16 в пансионате. Мы как раз обсуждали с командованием эвакуацию гражданских из пансионата. Где-то в 6 утра враг начал штурмовать, стрелять из танков. Мы пытались всех спустить в подвалы, но это были люди старшего возраста. К сожалению, многие погибли, потому что враг бил не разбираясь.

Мои бойцы через несколько часов вступили в бой. Уничтожили вражескую БМП, начали уничтожать много живой силы врага, а их было очень много. Снайпер Максим Кирпа, который, к сожалению, во время Лиманского наступления погиб, говорил тогда, что даже не целился – каждый выстрел был точно во врага.

И все же мы начали отходить от пансионата, потому что понимали, что если враг и дальше будет так обстреливать, то погибнут все гражданские. То мы начали вести бои возле пансионата, вдоль дороги на Кременную. Враг подстрелил БТР наших пехотинцев, механик погиб, наводчику оторвало 2 конечности. Мы потом отходили по кровавым следам, по которым эвакуировали наших раненых.

В общем нас было не более 12 человек, у нас был маленький "мавик" и держать оборону нам надо было против где-то 300 россиян, у которых было несколько БМП и танков. Мы вызвали подкрепление. Но бои продолжались и на других флангах, поэтому мы растягивались и вели огонь с разных позиций, чтобы враг думал, что нас гораздо больше. Это был хаос.

Мы с одним разведчиком даже решили провести контратаку, чтобы враг точно поверил, что нас много, если мы атакуем, и чтобы ему пришлось перегруппировываться. Так мы около 6 часов и держали оборону. У нас, разведчиков, не было ни одного раненого.

К нам подъехали еще 2 танка 24-й бригады. Уничтожить тот танк, которым враг работал по нам, не удалось. Но россияне не понимали, что происходит, когда мы танками начали работать по ним. Огонь мы корректировали "мавиком".

В том бою мы не считали даже, сколько врага уничтожили. Но мы продержались целый день и дали время пехоте перегруппироваться, подтянуть технику и эвакуировать раненых.



Виталий Литвин / Фото, предоставленное 24 Каналу

Это символично, что бригада "Рубеж" обороняла Рубежное. Но готовясь к нашему разговору, наткнулся на такое мнение – не усложняла ли эта символичность отход из города?

Это действительно было сложно. Но такая была ситуация – когда враг не может что-то захватить, то он просто уничтожает. В какой-то момент у нас копали окопы в асфальте. У нас инженер помогал взрывать покрытие, чтобы формировать там опорные пункты и хоть как-то держаться. Так что нам надо было идти на новые рубежи. Но мы обороняли Рубежное около 80 дней.

Когда мы брали пленных, нам попался командир роты. Он подтвердил информацию, которую мы слышали не раз, но не верили. Мы уничтожали врага в количестве до 1 батальона в неделю.

Ваше подразделение также участвовало в выводе войск из окружения в районе Северодонецка. Как происходила эта операция?

Таких операций было много, хоть и мелких. Например, пехотный взвод попал в окружение в 5-этажке – и у нас была задача вывести их оттуда. Разведчики прорывались туда, одна часть группы держала фланги, другая заходила в дом, выводила ребят. Пехота потом становилась в прикрытие и мы все выходили. Было много таких точечных операций.

Что касается Северодонецка – мы выходили из города, забирали подразделения, прикрывали отход тем, что вступали в бои, чтобы враг думал, что наши войска еще в городе.

Когда уже переправилась пехота, был один БТР на берегу реки. Командир роты сказал уничтожить его, а я предложил на нем переплыть Северский Донец. Мы двигались в сторону врага, который еще не шел фронтом, а по основным дорогам. Мы заехали им в тыл, а потом заехали в Лисичанск к своим силам.

"Зашли россиянам в тыл": об операциях во время контрнаступления

Бригада "Рубеж" участвовала в Слобожанском контрнаступлении. Какие задачи вы выполняли тогда?

Задачи были просто разнообразного типа. Периодически мы действовали как штурмовые группы, потому что были наиболее подготовленным личным составом. Это была такая эйфория, когда мы двигались вперед. Мы зачищали населенные пункты, захватывали вражескую технику, брали пленных.

Одна из самых сложных наших задач заключалась в том, что нам надо было обойти населенный пункт, преодолеть водную преграду возле СП врага. Мы провели разведку, облетали коптером, сходили туда пешком. И там было поваленное дерево через канал, то мы по нему переправили боекомплект и перешли две разведывательные группы. Весь маршрут был около 20 километров, из которых где-то 11 – 12 по вражескому тылу. Мы зашли, сделать налет, чтобы отвлечь внимание врага, потому что основные действия происходили на другом участке.

Когда мы возвращались, россияне использовали дистанционное минирование, те "лепестки" валялись повсюду и это затрудняло передвижение, потому что это был лес. С БПЛА они нас не могли обнаружить, потому что мы были замаскированы и двигались по тропинке под густыми кронами деревьев. Но они понимали, что мы где-то там, поэтому нанесли большое количество авиаударов. Уже на выходе из леса был удар по одной из моих групп. К сожалению, два разведчика погибли на месте – Владислав Куцулабский и Максим Кирпа.

Во время этого контрнаступления все же у россиян фронт обвалился довольно быстро. И это вызвало вопрос и у гражданских, и у многих военных – как так случилось? Давали ли вы себе ответ на этот вопрос?

С нашей стороны было привлечено огромное количество ресурсов. И когда произошел прорыв, враг не знал, какое количество наших сил идет. По моему субъективному мнению, мы могли двигаться дальше, потому что враг просто убегал, артиллерийские системы были неэффективны, потому что их не успевали перетаскивать. Операторы БПЛА тоже не успевали отодвигаться назад.

Например, когда мы шли на Лиман, мы двигались с нескольких направлений – и враг не понимал, где личный состав, откуда основной удар и куда им надо бежать. Зато наши операторы были готовы к наступательной операции и были все время на колесах. Враг не ожидал такого слаживания. Мы все же понесли потери, потому что на некоторых участках россияне пытались удерживать позиции, хотя у них и не получилось.



Виталий Литвин с побратимом / Фото, предоставленное 24 Каналу

Также "Рубеж" участвовал в обороне Бахмута. Отличалась ли ваша работа там, учитывая то, что контингент врага там был другой? Ведь город атаковали "вагнеровцы".

Тактика действий россиян тогда изменилась так, чтобы привлекать большее количество личного состава. Интенсивность артиллерийских обстрелов была высокой, но ниже, чем в Рубежном или Северодонецке.

Количество штурмовых подразделений врага было просто колоссальным. Физически наши бойцы уставали вести стрелковые бои, потому что было огромное количество штурмов с большим количеством "вагнеровцев". Они имели преимущество в живой силе. Если они захватили один подъезд в 9-этажке, то они просто в нем накапливались в большом количестве.

Если их сразу там не уничтожат, то они по телам своих собратьев начинают бежать и проламываться дальше. И были случаи, что многие наемники просто забегали на наши позиции без оружия, потому что они его где-то теряли из-за того, что их в спешке отправляли в большом количестве.

"Колеблюсь несколько секунд": как сообщать родным о гибели побратимов

Вы уже упоминали о потерях своих собратьев. И именно вы взяли на себя миссию лично сообщать родным о гибели бойцов. Почему приняли такое решение?

Это важно для меня, ведь военнослужащий, мой подчиненный, выполняет задание. То есть он погиб, выполняя мою задачу, как командира. Так что это проявление уважения к моему собрату и подчиненному, сообщить лично родным о гибели.

Если я погибну, то я бы тоже хотел, чтобы об этом родным сообщил мой командир, а не посторонний человек из другой службы.

Это мой крест, но благодаря этому я не хочу каждое утро застрелиться из-за того, что потерял кого-то.

Насколько сложно сообщать семьям о гибели их родного?

Тяжелее всего, когда родственники спрашивают: "А это точно был он?" Знаете, я тоже не хочу в это верить и я на несколько секунд сам сомневаюсь. Но тела всех побратимов, которых потерял, я видел собственными глазами.

"Сначала я разозлился": о звании Героя Украины

В июне 2022 года вы получили звание "Героя Украины", но сначала отказывались от него. Почему вы изменили свое решение? Кто или что убедило вас?

В первую очередь – мой личный состав. Сначала, когда я услышал о награде, я разозлился, потому что не понимал зачем – с одной стороны мы здесь задачи выполняем, и вдруг какие-то награды. Но личный состав и доверие командования убедили меня.

Был ли у вас тогда разговор с президентом?

На вручении были еще офицеры спецподразделений, и я попросил у президента Владимира Зеленского сказать несколько слов. Он, кажется, тогда впервые прибыл на линию боевого соприкосновения.

Мы почтили минутой молчания погибших разведчиков. В тот день погиб разведчик 3-го батальона "Свобода". Я напомнил, что идет война. В присутствии президента, командира БТГр и нескольких генералов я сказал, что эта награда получена совместными выполнениями задач на всех уровнях – от солдата до сержанта материального обеспечения, от командира тактической группы до генералов.



"Золотая Звезда" Виталия Литвина / Фото с фейсбук-страницы военного

Что для вас лично означает это звание?

Лично для меня в первую очередь – это об ответственности. Прежде всего перед павшими собратьями.

Знаете, мы такие, какими нас делает наше окружение. И мои собратья сделали меня таким, и я обязан им за то, кем я являюсь сейчас. Я благодарю павших собратьев, благодарю тех побратимов и посестер, которые служат сейчас.

А еще это ответственность перед обществом. Когда ты Герой Украины, то вести себя надо соответственно. К тебе могут прислушиваться, поэтому нужно продвигать правильные нарративы. Например, полностью на украинском я начал общаться в январе 2024 года. И вот, возможно, кто-то услышит меня, мою историю, и тоже захочет перейти на украинский язык – и это уже будет какой-то мой вклад.

С началом большой войны остро встал вопрос, что с одной стороны сейчас получают звание Героя Украины защитники нашего государства, в том числе и павшие воины. Но это звание до недавнего времени имел тот же Юрий Бойко и до сих пор есть несколько предателей среди тех, кто тоже "герой". Как вы к этому относитесь?

Это досадная ситуация, но я называю их "российскими агентами", которым присвоили эти звания российские агенты на руководящих политических должностях. То, что таких агентов сейчас лишают звания Героя Украины, – большой плюс.

Главное, чтобы сейчас это звание не получали недостойные люди.

"10 лет я все делал правильно": о мобилизации и контрактах 18 – 24

Война продолжается уже 11 лет. Конечно, сравнивать АТО или ООС с тем, что происходит сейчас, – сложно. Но мы по меньшей мере сейчас называем войну войной. Но если говорить о полномасштабном вторжении, то как, по вашим наблюдениям, изменилась война?

Война изменилась кардинально. Мы сейчас даже не будем говорить об интенсивности ведения боевых действий, а о подходах к обучению. То есть во время войны мы проводим обучение, постоянно осваиваем новые средства. Сейчас есть большое количество средств технической разведки, иностранных артиллерийских систем и другой техники. Многие подразделения анализируют полученную информацию, применяют большое количество БПЛА, наземных роботизированных комплексов, средств радиоэлектронной борьбы.

Война меняется постоянно, появляются новые тенденции. Например, когда у нас была нехватка артиллерийских боеприпасов, мы это покрывали FPV-дронами. Когда у нас появились мощные средства РЭБ, враг начал использовать дроны на оптоволокне. То есть постоянно есть вызовы и ответы.

Но самое важное, как вы правильно отметили, мы уже не придумываем терминов или аббревиатур, а называем войну войной. Самые главные изменения произошли в сознании наших граждан.

Думаю, вы видите, какая сейчас у нас ситуация с мобилизацией и как информационно она часто окутана скандалами. Как относитесь к этим процессам?

Все это давит на морально-психологическое состояние тех военнослужащих, которые сейчас на фронте выполняют задачи. Они тратят свое время, свое здоровье или даже жизнь, пока кто-то где-то может дать или взять взятку, чтобы "откупиться".

Вообще, если говорить о коррупционных случаях, то они бьют по нашей обороноспособности. Потому что вследствие этого армия не пополняется операторами БПЛА, танкистами, пехотинцами или другими.

Но вопрос есть и с другой стороны: если люди хотят откупиться, то они не видят "за что воевать". А такие настроения быстро подхватывают россияне, они создают фейки, которые компрометируют правоохранительные органы и ТЦК. И многие наши граждане на это ведутся.

Многие говорят, что мобилизация у нас не такая, надо было бы мобилизовать как можно больше людей. Но важно давать ответы обществу, потому что если мы не будем обсуждать вопиющие случаи и негативные ситуации, то их с гражданами обсудит российское ИПСО.

Но с недавних пор у нас появились контракты для тех, кто еще не достиг мобилизационного возраста. Что об этом думаете?

Честно, я еще в начале полномасштабного вторжения думал, что мобилизуют всех от 18 лет. Сейчас это хорошая тенденция.

В 2014 году, когда я пошел в армию, я получал 960 гривен зарплаты. Сейчас же граждане от 18 до 24 лет могут получить 1 000 000 гривен. То есть это означает, что последние 10 лет своей жизни я делал все правильно, чтобы зарплата военного выросла с 960 гривен до такой цифры.



Виталий Литвин / Фото, предоставленное 24 Каналу

Люди, которые сознательно приходят в армию, могут улучшить свое материальное положение, потратить эти средства на свое обучение, быть интеллектуалами и строить наше государство.

Но из того опыта, что у нас есть, нам надо проводить базовую общую военную подготовку для всех слоев населения, для мужчин и для женщин, потому что Россия не исчезнет, угроза будет оставаться и нам не надо цепляться за даты или ждать новых переговоров, а идти путем борьбы. Мы должны развивать наше государство, строить заводы, производить боеприпасы, военную технику, вооружение, технические средства разведки. И еще должны работать с гражданами так, чтобы на них не срабатывало российское ИПСО.

"Российский империализм никуда не исчезнет": о переговорах и перемирии

Много сейчас разговоров о переговорах. Как вы считаете, не создает ли это угроз для нас? Например, люди могут расслабиться, потому что "война вот-вот кончится".

Мысли о том, что кто-то может закончить эту войну вместо нас, угрожают нашему государству. Люди должны понимать, что даже теоретическое прекращение огня на 30 дней враг использует в свою пользу: подготовит личный состав, изготовит "шахэды" и боеприпасы, командиры передохнут.

Сейчас, например, на Покровском направлении, как и на многих других, попадают в плен россияне, которые только за 3 недели до того подписали контракт. А если будет 30 дней прекращения, а скорее – снижение огня, то подготовка продлится уже 1 месяц и 3 недели.

Строить иллюзию относительно того, что угроза исчезнет и война прекратится, – бесполезно. Мы слышим тезисы России и отдельных ее граждан, которые с ненавистью относятся к нашему языку, культуре и государству и стремятся к нашему уничтожению. Российский империализм никуда не исчезнет, как и их аппетиты полностью оккупировать наше государство.

Мы понимаем, что рано или поздно война все же закончится, вопрос лишь в том – как именно. Но если представить сценарий, в котором война заканчивается в ближайшее время, можем ли мы в таком случае "выдохнуть" или все же наоборот – тогда надо работать больше?

Мы уже имели "гибридную войну" и Минские договоренности. Вроде бы был режим тишины, а наши военнослужащие погибали дальше. Потом были разные переговоры: новогодние, рождественские и еще какие-то. И потом полномасштабное вторжение.

И сейчас, когда на многих направлениях враг использует неподготовленный личный состав, это действительно показатель, что у России не хватает времени на подготовку новых, а потери большие. На том же Покровском направлении это 300 – 400 оккупантов в день.

Конечно, может быть какое-то прекращение огня или снижение интенсивности ведения боевых действий. Но в то время нам главное не потерять нашу государственность. Потому что Россия может работать через своих агентов, музыку, кино, русификацию наших граждан.

Прекращение может быть на 30 дней, на год, на два года. А потом, когда наша бдительность будет усыплена, мы перестанем вкладываться в свое войско, тогда начнется новый этап российско-украинской войны. Россия сделает выводы и с 2014, и с 2022 года. И тогда у нас будет угроза потерять государство.

Какие уроки мы, как общество и как нация, по вашему мнению, должны усвоить из этой войны?

Мы должны заботиться о своей культуре, своей идентичности. Силы обороны Украины стоят на культурной почве. На этой почве мы воспитаем своих детей, которые в будущем и будут этим государством.

Самое важное – это наши дети, наша культура и наша армия.

И мы не должны забывать, что Россия в течение многих лет пыталась уничтожить нас, исказить нашу культуру, разрушить нашу армию, перевоспитать наших детей своими книгами, фильмами и музыкой. Мы должны сделать из этого всего вывод и помнить, что Россия не исчезла и существует угроза. И они будут пытаться снова.