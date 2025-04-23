Вместо глав МИД переговоры будут вести чиновники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

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Встречу в Лондоне проведут высокопоставленные чиновники

Издание утверждает, что топ-дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили план встречи. Они должны были обсуждать на высоком уровне, как прекратить войну России.

Вместо этого дискуссии состоятся между высокопоставленными чиновниками 5 стран, хотя украинский министр иностранных дел также должен находиться в столице и проведет двустороннюю встречу с Дэвидом Лемми,

– пишут в SkyNews.

Напомним, что США стремились на переговорах в Лондоне обсудить мирный план Трампа, но Украину пока интересует только 30-дневное прекращение огня.

К слову, ранее сообщалось, что на переговорах должен быть госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, но они отказались ехать на них.