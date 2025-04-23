У пропозиції йдеться про те, що саме в підсумку отримають Україна та Росія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios та The Telegraph.

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Що відомо про "останню пропозицію" США

За даними ЗМІ, в односторінковому документі, який США представили українським офіційним особам у Парижі минулого тижня, була "остання пропозиція президента Трампа" щодо завершення війни в Україні. Вона складається із семи пунктів.

Зокрема, перший і другий пункти передбачають негайне припинення вогню та прямі переговори між Україною і Росією. Тоді як третій вимагає від України утриматися від спроб набуття членства в НАТО, хоча країна, як і раніше, може вільно приєднатися до ЄС.

Четвертим пунктом Сполучені Штати пропонують визнати російський суверенітет над Кримом, який кремлівський диктатор Путін незаконно анексував ще у 2014 році.

П'ятий пункт передбачає заморозку лінії фронту, яка дозволить очільнику Кремля зберегти майже всі окуповані росіянами території. У ЗМІ зазначають, що це не означатиме формального визнання цих територій частиною Росії, але пропозиція фактично передбачає визнання з боку США.