На думку глави держави, Сполучені Штати не зможуть працювати там без України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Зеленського, який транслює "Суспільне Новини".

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Що заявив Зеленський про Крим та ЗАЕС

Насамперед український президент зауважив, що офіційної пропозиції до України щодо Криму та ЗАЕС не надходило. Він підкреслив, що поки невідомо, хто поширив цю інформацію.

Повідомлення від ЗМІ – це сигнали, але не офіційна пропозиція Україні. Якщо це буде офіційно – ми відреагуємо. До того ж ми не знаємо, чиї це сигнали в медіа – російські чи представників США?

– пояснює Зеленський.

Він додав, що Україна не визнає юридично Крим російським і ця позиція відповідає українській Конституції. Щодо Запорізької АЕС, президент заявив, що Сполучені Штати не зможуть працювати там без України, на станції повинен бути український технічний склад.

Зеленський підкреслив, що у випадку, якщо "ЗАЕС сьогодні під Росією, завтра – під США", то невідомо, що буде з людьми. Він зазначив, що Україна може лише погодитися відновлювати станцію разом зі Штатами та заробляти на електроенергії. Проте наразі офіційної пропозиції щодо Запорізької АЕС не надходило.