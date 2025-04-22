Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час брифінгу.

До теми Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про мир, – Зеленський про удари по містах України

Що сказав Зеленський про безумовне припинення вогню

Володимир Зеленський наголосив, що насамперед пропозицію про безумовне припинення вогню в Україні висунули Сполучені Штати. Також цю ініціативу підтримали європейські партнери та, беззаперечно, Україна.

Україна готова йти на безумовне припинення вогню. Що в це вкладається? Саме в цьому словосполученні і є відповідь: безумовний, без будь-яких умов,

– сказав глава держави.