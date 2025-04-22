Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время брифинга.

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Что сказал Зеленский о безусловном прекращении огня

Владимир Зеленский отметил, что прежде всего предложение о безусловном прекращении огня в Украине выдвинули Соединенные Штаты. Также эту инициативу поддержали европейские партнеры и, беспрекословно, Украина.

Украина готова идти на безусловное прекращение огня. Что в это вкладывается? Именно в этом словосочетании и есть ответ: безусловное, без каких-либо условий,

– сказал глава государства.