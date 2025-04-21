Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського. Напередодні він зауважив, що у день Великодня повітряних тривог в Україні не було і закликав Росію дотримуватися режиму тиші й надалі.
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Російські атаки тривають
Зеленський зауважив, що російські атаки тривають по всьому фронту.
Тобто Росія відкинула не лише американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню, яка була зроблена ще на перемовинах у Джидді більш ніж місяць тому, а й учорашню пропозицію – пропозицію й надалі після Великодня робити все для тиші. Все це ще раз демонструє, чого насправді хочуть у Москві,
– додав президент у вечірньому зверненні.
Але Україна зберігає свою пропозицію не атакувати щонайменше цивільну інфраструктуру і досі очікує чіткої відповіді з Москви щодо цього.
"Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити. Є очевидний, найпростіший і найбільш надійний шлях, а саме: припинити удари ракет і далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури", – додав глава держави.
Він наголосив, що саме реальне та тривале припинення вогню повинне бути першим кроком до надійного й тривалого миру.
Нагадаємо, що тим часом Путін цинічно заявив, що Росія нібито б'є лише по тих цивільних об'єктах в Україні, які використовуються військовими.