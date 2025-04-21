Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зазначив, що попри пропозицію України зафіксувати режим тиші надовше в повітрі та утриматися від ударів дронами і ракетами, вже в понеділок Росія обстріляла Україну. Це свідчить про те, що Росія наразі не зацікавлена в припиненні вогню чи тривалому перемир'ї.

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Ініціатива Владіміра Путіна – не більше ніж інформаційна кампанія.

Для чого Путіну було "великодневе перемир'я"

"Її цільова аудиторія – Дональд Трамп. Кремль намагався показати, що Росія не зацікавлена у виході США з перемовного процесу. Вочевидь, у Москві злякалися після заяв Марко Рубіо і Дональда Трампа про можливий вихід Вашингтона з переговорів. Це не входило в плани Кремля", – сказав Олександр Мусієнко.

За його словами, Путін спробував нав'язати власну ініціативу, щоб розмити американську. Припинення вогню – це не лише слова, а конкретні дії. По-перше, йдеться про чіткі команди, повне припинення штурмів і вогню з будь-якого виду озброєння – від ракет і артилерії до стрілецької зброї.

Другий важливий аспект – контроль і верифікація. Під час так званого "великоднього перемир'я" 20 квітня не було жодних міжнародних угод, технічного моніторингу чи участі західних партнерів у спостереженні. У Заходу є всі необхідні інструменти – супутники, авіація, інші засоби технічного спостереження, – які дозволяють фіксувати порушення.

Третій аспект – гарантії безпеки. Після припинення вогню неминуче постає питання подальшого врегулювання. Україна виступає за розміщення міжнародного миротворчого контингенту під командуванням Великої Британії та Франції.

Інакше всі експромти Путіна щодо припинення вогню – лише медійний хід, спроба створити ілюзію готовності до миру. Якби його наміри були щирими, він щонайменше погодився б на пропозицію щодо заборони застосування далекобійних ракет і дронів. І не робив би винятків – ані для цивільних, ані для військових об'єктів,

– сказав Мусієнко.

Мусієнко також зазначив, що в іншому разі Росія знову маніпулюватиме: нібито ціллю був військовий об'єкт, а дрон не долетів або його збила українська ППО. Це – спроба виправдати атаки і свідоме порушення перемир'я.

Тому зараз це є реальною демонстрацією намірів Путіна про те, чи він не хоче безумовного припинення вогню. Але в рамках цієї стратегії важливо було показати, що Путін хоче, аби США залишались у перемовному процесі, і він не зацікавлений у тому, аби ці перемовини зривалися і були нівельовані,

– сказав Мусієнко.

Нагадаємо, що українська ініціатива щодо перемир'я була запропонована ще в березні. Вона передбачала режим припинення вогню – насамперед у повітрі та на морі, тобто утримання від ударів дронами й ракетами, особливо по цивільних містах. Проте Кремль її не підтримав. Пізніше, під час зустрічі в Саудівській Аравії, було запропонувано режим повної тиші – безумовний і негайний.

Коли Путін оголосив про "великоднє перемир'я", президент України відповів, що держава готова – і навіть запропонувала 30 діб тиші замість 30 годин. Водночас чітко заявлено: там, де не буде вогню – Україна не стрілятиме, але у разі порушень діятиме рішуче. Попри це, вже 21 квітня Росія здійснила нові атаки по території України.