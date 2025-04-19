Повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

Дивіться також США тиснуть на Україну щодо завершення війни, а на Росію – ні: в Axios розкрили деталі

Коли можуть підписати угоду про всеосяжне перемир'я

Неназваний високопоставлений чиновник адміністрації Дональда Трампа розповів виданню, що наразі питання полягає у тому, чи приєднається Росія, яка всіляко намагається ухилятися від підписання угоди про повне припинення вогню та укладання мирної угоди.

Цього тижня в Лондоні ми хочемо прийняти рішення про повне і всеосяжне припинення вогню. Тоді ми маємо намір провести обговорення з росіянами, а потім сказати: "Гаразд, це ваша найкраща і остаточна пропозиція", щоб з'ясувати, на якому етапі перебувають обидві сторони,

– зазначив чиновник.

Водночас, якщо цього не станеться, США готові піти з-за столу переговорів, поклавши відповідальність за конфлікт на європейських союзників Америки.

До слова, як пише видання, міністр оборони України Рустем Умєров заявив американським чиновникам, що Київ "на 90%" підтримує мирний план Трампа, представлений цього тижня в Парижі держсекретарем Марко Рубіо і двома спеціальними посланцями.