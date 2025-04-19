Сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Когда могут подписать соглашение о всеобъемлющем перемирии

Неназванный высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа рассказал изданию, что сейчас вопрос заключается в том, присоединится ли Россия, которая всячески пытается уклоняться от подписания соглашения о полном прекращении огня и заключения мирного соглашения.

На этой неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Тогда мы намерены провести обсуждение с россиянами, а потом сказать: "Ладно, это ваше лучшее и окончательное предложение", чтобы выяснить, на каком этапе находятся обе стороны,

– отметил чиновник.

В то же время, если этого не произойдет, США готовы уйти из-за стола переговоров, возложив ответственность за конфликт на европейских союзников Америки.

К слову, как пишет издание, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил американским чиновникам, что Киев "на 90%" поддерживает мирный план Трампа, представленный на этой неделе в Париже госсекретарем Марко Рубио и двумя специальными посланниками.