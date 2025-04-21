Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что несмотря на предложение Украины зафиксировать режим тишины дольше в воздухе и воздержаться от ударов дронами и ракетами, уже в понедельник Россия обстреляла Украину. Это свидетельствует о том, что Россия пока не заинтересована в прекращении огня или длительном перемирии.

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Инициатива Владимира Путина – не более чем информационная кампания.

Для чего Путину было "пасхальное перемирие"

"Ее целевая аудитория – Дональд Трамп. Кремль пытался показать, что Россия не заинтересована в выходе США из переговорного процесса. Очевидно, в Москве испугались после заявлений Марко Рубио и Дональда Трампа о возможном выходе Вашингтона из переговоров. Это не входило в планы Кремля", – сказал Александр Мусиенко.

По его словам, Путин попытался навязать собственную инициативу, чтобы размыть американскую. Прекращение огня – это не только слова, а конкретные действия. Во-первых, речь идет о четких командах, полное прекращение штурмов и огня из любого вида вооружения – от ракет и артиллерии до стрелкового оружия.

Второй важный аспект – контроль и верификация. Во время так называемого "пасхального перемирия" 20 апреля не было никаких международных соглашений, технического мониторинга или участия западных партнеров в наблюдении. У Запада есть все необходимые инструменты – спутники, авиация, другие средства технического наблюдения, – которые позволяют фиксировать нарушения.

Третий аспект – гарантии безопасности. После прекращения огня неизбежно встает вопрос дальнейшего урегулирования. Украина выступает за размещение международного миротворческого контингента под командованием Великобритании и Франции.

Иначе все экспромты Путина о прекращении огня – лишь медийный ход, попытка создать иллюзию готовности к миру. Если бы его намерения были искренними, он как минимум согласился бы на предложение о запрете применения дальнобойных ракет и дронов. И не делал бы исключений – ни для гражданских, ни для военных объектов,

– сказал Мусиенко.

Мусиенко также отметил, что в противном случае Россия снова будет манипулировать: якобы целью был военный объект, а дрон не долетел или его сбила украинская ПВО. Это – попытка оправдать атаки и сознательное нарушение перемирия.

Поэтому сейчас это является реальной демонстрацией намерений Путина о том, ли он не хочет безусловного прекращения огня. Но в рамках этой стратегии важно было показать, что Путин хочет, чтобы США оставались в переговорном процессе, и он не заинтересован в том, чтобы эти переговоры срывались и были нивелированы,

– сказал Мусиенко.

Напомним, что украинская инициатива о перемирии была предложена еще в марте. Она предусматривала режим прекращения огня – прежде всего в воздухе и на море, то есть воздержание от ударов дронами и ракетами, особенно по гражданским городам. Однако Кремль его не поддержал. Позже, во время встречи в Саудовской Аравии, был предложен режим полной тишины – безусловный и немедленный.

Когда Путин объявил о "пасхальном перемирии", президент Украины ответил, что государство готово – и даже предложил 30 суток тишины вместо 30 часов. В то же время четко заявлено: там, где не будет огня – Украина не будет стрелять, но в случае нарушений будет действовать решительно. Несмотря на это, уже 21 апреля Россия осуществила новые атаки по территории Украины.